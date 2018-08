Un viaduc s'effondrait à Neuchâtel en 1973

L'effondrement de pont tel que le viaduc de Gênes ne sont pas si rares. Et il y a déjà eu au moins un antécédent dont de nombreux Neuchâtelois se rappellent fort bien. En effet, le 13 septembre 1973, vers 9h10, un accident aussi spectaculaire qu'inimaginable se produit: le viaduc routier en construction à Valangin, au nord de Neuchâtel, se brise en plusieurs morceaux. L'accident fait sept blessés, dont trois grièvement, et cause pour 4 millions de francs de dégâts.

«Le tablier du pont, dont les ouvriers étaient en train de mettre en place un nouvel élément, se mit soudain à glisser, emportant les hommes qui surveillaient le déplacement. Le tablier prit de la vitesse et la masse déséquilibrée bascula dans le vide», explique ainsi l'ancêtre d'Arcinfo, la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Amendes et prison avec sursis

Le rapport d’enquête démontrera que la résistance au frottement du tablier s’était émoussée, et que des mesures auraient pu être prises pour éviter le désastre. Trois responsables du chantier écoperont d'amendes et de peines de prison avec sursis. Mais l'ingénieur cantonal sera acquitté.

Le viaduc sera reconstruit et inauguré en octobre 1975. Quatre chars de l'armée de 50 tonnes chacun vont le traverser pour prouver à tous sa solidité. Une solidité qui n'a toujours pas fait défaut depuis puisque le pont est toujours en activité.

