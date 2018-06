Un violent orage frappe la Suisse romande

Un violent orage a frappé une partie de la Suisse romande lundi en fin de soirée. Selon le site internet de MétéoSuisse, il est tombé 14,5 mm d'eau par heure à Lausanne. Le service météorologique avait émis un bulletin d'alerte de niveau 3 pour la région lausannoise.

Contactée par l'agence de presse Keystone-ats, la police municipale de Lausanne n'était pas en mesure, tôt mardi matin, de donner un bilan précis des dégâts. Selon la RTS, la police a procédé à 45 interventions.

De nombreuses images et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des rues et des places de la capitale vaudoise inondées, ainsi que des escaliers menant à des passages sous-voie à la gare ferroviaire transformés en torrents.

Plus au nord, les intempéries ont provoqué des perturbations ferroviaires, ont indiqué mardi les Chemins de fer fédéraux (CFF). La ligne entre Estavayer-le-Lac (FR) et Payerne (VD), celle entre Pensier (FR) et Courtepin (FR) et celle entre Grolley (FR) et Belfaux (FR) sont interrompues.

Des bus de remplacement circulent entre Pensier et Courtepin. La durée des perturbations n'est pas connue. (ats/nxp)