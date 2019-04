Une Américaine arrêtée à cause de son passeport

Vérifier afin de partir

Si vous êtes Suisse, pas besoin de visa pour entrer dans les pays de l'UE/AELE. Un passeport ou une carte d'identité suffisent. Mais les pays qui ne sont pas membres de l'UE/AELE exigent parfois un visa ou alors il faut que les documents soient encore valables un certain temps après le voyage (document valable par ex. six mois au moins après le retour).



Pour ne pas connaître la mésaventure de cette touriste américaine, adressez-vous à la représentation étrangère compétente en Suisse. Indiquez avec précision les documents de voyage que vous possédez (carte d'identité, passeport provisoire, passeport normal avec ou sans données biométriques) et leur durée de validité. Votre agence de voyages peut aussi clarifier ces points.