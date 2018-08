Une Suissesse nommée à un haut rang à l'ONU

La nomination de l'ambassadrice suisse Mirjana Spoljaric Egger par le secrétaire général de l'ONU au poste d'administratrice assistante du PNUD équivaut à un poste de sous-secrétaire général de l'ONU.

Elle dirigera le Bureau régional du PNUD pour l'Europe et la Communauté des Etats indépendants, a indiqué vendredi soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui salue cette décision. Le PNUD travaille dans plus de 170 pays et territoires, contribuant ainsi à l'éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités et de l'exclusion.

Il aide ces pays à élaborer des directives, à développer leurs capacités institutionnelles et à renforcer leur résilience, afin de préserver durablement les résultats obtenus en matière de développement.

Cette nomination à un poste important sur le plan politique et stratégique renforce la présence de la Suisse aux échelons les plus élevés de l'ONU, souligne le DFAE. L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté en septembre 2015 par les chefs d'Etat et de gouvernement, a instauré un cadre global pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Le PNUD apporte son soutien aux Etats pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs.

L'ambassadrice Mirjana Spoljaric Egger est actuellement cheffe de la Division Nations Unies et organisations internationales au DFAE à Berne. Elle dispose d'une longue expérience de la diplomatie multilatérale et du système de l'ONU, ajoute le DFAE. (ats/nxp)