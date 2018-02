Une Valaisanne meurt à l'hôpital après l'avalanche

Un groupe de randonneurs valaisans et fribourgeois a été emporté par une avalanche samedi vers 14h10 au col de la Tsa, au-dessus d'Arolla (VS). Blessés, ils ont été héliportés aux hôpitaux de Sion et de Martigny. Pour la personne la plus grièvement blessée, une Valaisanne de 40 ans, le pronostic vital était engagé. Elle est décédée à l'hôpital de Sion dans la nuit de samedi à dimanche, annonce la police valaisanne dans un communiqué. Elle ne donne pas de nouvelles des trois autres, dont la vie n'est pas en danger. Elles ont été héliportées aux hôpitaux de Martigny et Sion.

Les randonneurs (deux groupes de deux) avaient quitté la cabane du Tsa avant de progresser en direction de l'un des couloirs de l'Aiguille du Tsa, à une altitude de 3600 mètres.. Pour une raison inconnue, une avalanche s'est déclenchée dans ce couloir, emportant les malheureux.

Les secouristes étaient toutefois parvenus à dégager les randonneurs avant qu'il ne soit trop tard. (ats/nxp)