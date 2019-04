Une app commune pour les CFF et CarPostal

Les CFF et CarPostal ont fait part à Bâle de leur volonté de collaborer plus étroitement. Elles veulent exploiter des synergies dans la distribution, le développement de plates-formes de mobilité et les véhicules autonomes.

Informations en temps réel

La nouvelle application de mobilité s'inscrit dans le projet «Swiss Smart Mobility» des CFF, auquel participe CarPostal. Elle indiquera en temps réel le taux d'occupation des correspondances et les éventuelles perturbations du réseau. Elle permettra aussi de réserver directement des offres d'autopartage, de vélopartage et de covoiturage. Viendront s'y ajouter ultérieurement des services tels que les réservations tardives et ciblées de places assises à bord des trains, ainsi que la billetterie automatique. Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, le transporteur jaune étudie en outre comment intégrer l'horaire et la billetterie en ligne de l'ex-régie fédérale sur son propre site web, et réciproquement.

Unir les forces dans la conduite autonome

Dans le domaine de la conduite autonome, les CFF et CarPostal étudient quelles sont les possibilités de collaboration dans le cadre de projets à venir. Les deux entreprises effectuent actuellement chacune de leur côté des tests de véhicules automatisés, à Sion pour CarPostal et à Zoug pour les CFF. Là aussi, l'objectif à terme est donc d'unir les forces.

Avec ce rapprochement, les CFF et CarPostal veulent «réduire les doublons et créer des synergies». Les simplifications et économies visées sont dans l'intérêt de la clientèle, des cantons et de la Confédération, selon les deux partenaires. (ats/nxp)