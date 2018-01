Une bannière anti-Trump déployée à Sargans (SG)

Plus de 17'000 personnes ont signé en deux semaines une pétition en ligne contre la venue du locataire de la Maison Blanche, a rappelé l'organisation Campax, à l'origine de ce texte. Avec son action de jeudi, elle entend faire «en sorte que ce message parvienne au président Trump. Que ce soit lors d'un survol de la vallée ou par sa consommation télévisuelle quotidienne », précise-t-elle.

Le président américain est arrivé ce jeudi en Suisse. Il doit prononcer vendredi un discours au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR).

«Il est important de rester critique et de continuer à résister aux politiques misanthropiques de l'administration Trump, malgré le fait que Donald Trump donne en moyenne six mensonges par jour et l'usure qui en résulte», ajoute l'organisation suisse de campagne et de mobilisation.

L'an dernier, Campax avait déjà lancé une première pétition en ligne demandant au Conseil fédéral de déclarer Donald Trump persona non grata en Suisse. Plus de 10'000 personnes avaient signé ce texte. (ats/nxp)