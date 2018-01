Une bouffée d'air après deux jours d'intempéries

Le Valais respire un peu mieux après deux jours d'intempéries. Mais les risques ne sont pas éliminés pour autant en Suisse. Lundi soir, une coulée de boue s'est déversée devant le tunnel du Gothard et une seconde a fait dérailler un train dans le canton de Soleure.

En Valais, dans les Grisons et dans le Bedretto (TI), le degré de danger d'avalanche a été ramené à 4 sur 5 mardi matin. Toutefois, de grosses avalanches peuvent encore se déclencher, selon le responsable des dangers naturels de l'Etat du Valais Pascal Stoebener. Plusieurs coulées ont dévalé spontanément les pentes lundi.

Avalanches à déclencher

Le retour d'un temps sec mardi permettra de déclencher artificiellement les avalanches menaçantes. Au fil des minages, les routes menacées par des coulées de neige seront rouvertes à la circulation.

Les évacuations devraient également être levées; à Evolène, environ 80 personnes pourront retrouver leur domicile. Mais Zermatt (VS) devrait rester coupée du monde jusqu'à mardi soir. Les touristes peuvent être déposés à Stalden par hélicoptère, indique la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn.

Gothard inaccessible

Le risque géologique de coulées de boue, de chutes de pierres et d'éboulements est en revanche encore présent pour quelques jours. Les terrains sont gorgés d'eau en dessous de 1600 à 2000 mètres d'altitude. Quelques éboulements ont encore eu lieu durant la nuit. Ainsi, la route entre le Châble et Verbier est venue s'ajouter à la liste de toutes les autres déjà fermées depuis dimanche.

Lundi soir, une coulée de boue a enseveli un tronçon de 50 mètres entre Wilerplanggen et la galerie Ripplistal sur l'autoroute A2 entre Amsteg (UR) et Airolo (TI). Un véhicule circulant en direction du nord a été emporté, mais personne n'a été blessé. Le tunnel du Gothard n'est plus accessible. La durée de la fermeture n'est pas connue et le trafic a été dévié sur l'autoroute A13, via le San Bernardino.

Déraillement

D'autres coulées se sont déclenchées comme entre Les Avants (VD) et Montbovon (FR) ou dans le Simmental dans le canton de Berne. Dans le canton de Soleure, un train régional a déraillé à cause d'une coulée de boue lundi vers 20h40. Il n'y a pas eu de blessé. Le trafic ferroviaire sur la ligne Soleure-Moutier est interrompu pour une durée indéterminée.

