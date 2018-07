Une carte identifie les zones inondables par des orages

De 10 à 12 millions de francs. C’est ce que devraient coûter les violents orages qui ont frappé Lausanne le 11 juin dernier. L’an dernier à la même période, c’est Zofingue (AG) qui subissait des intempéries d’une violence comparable. Les dégâts s’y sont chiffrés à plus de 90 millions de francs. Et ce n’est sans doute pas terminé, car ces épisodes extrêmes devraient se multiplier avec le changement climatique. Ces phénomènes sont appelés ruissellements et surviennent lorsque l’eau ne peut plus être absorbée par le sol ou évacuée par les canalisations. Au contraire des inondations causées par des débordements de rivières ou de lacs, ce risque n’était jusqu’à aujourd’hui pas répertorié sur les cartes de dangers naturels.

C’est désormais chose faite. Grâce à un partenariat public-privé entre l’Office fédéral de l’environnement et les représentants des assurances, une telle carte a pu être réalisée dans un délai court et présentée ce mardi à Berne. Elle est disponible publiquement pour l’ensemble du territoire national et doit être utilisée afin de mieux prévenir ce type d’événements.

Un danger sous-estimé

Sans surprise, la douloureuse expérience du mois de juin l’ayant confirmé, les zones de la gare, des quais d’Ouchy ou encore du Flon sont les plus critiques à Lausanne. À Genève, ce sont les quartiers des Eaux-Vives et du Molard qui sont identifiés comme étant les plus sensibles. «C’est un danger qui peut survenir n’importe où et n’importe quand en Suisse, et qui était jusqu’à aujourd’hui vraiment sous-estimé», rappelle Roberto Loat, chef suppléant de la section gestion des risques de l’OFEV. Et les conséquences sont souvent mal évaluées. Quelques centimètres d’eau en un endroit critique suffisent ainsi à inonder une pièce située en contrebas, comme un garage souterrain ou une cave, avec plusieurs mètres d’eau en quelques minutes.

Et lorsque cela se produit les dommages sont considérables. Alors que les coûts en matière d’inondations sont calculés en moyenne à 270 millions de francs par an, on estime que 30 à 50% de ce total sont dus au ruissellement. Sur la base des calculs, deux tiers des bâtiments suisses sont potentiellement concernés. Selon les cantons, cela peut toucher de 12 à 24% du territoire.

Il a donc fallu modéliser la carte en tenant compte de l’urbanisation, des modèles de terrain, de la géologie ou encore du débit des eaux. Même si le document n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur le terrain, les projections se sont révélées exactes lors d’inondations. «Cela permet de nous préparer à de nouvelles situations. C’est un projet unique et pionnier du point de vue tant national qu’international», souligne Paul Steffen, sous-directeur de l’OFEV. Hors des zones construites, la carte est aussi utile aux agriculteurs, qui peuvent identifier les secteurs les plus problématiques.

Encourager la prévention

La carte a été réalisée sur la base d’événements extraordinaires qui ne devraient se produire qu’une fois tous les cent ans. Mais, au-delà de la sensibilisation du public et un meilleur ciblage des interventions, cette avancée doit aussi aboutir à plus de prévention pour réduire le montant de la facture. Et même si se protéger contre des phénomènes aussi intenses et soudains peut paraître difficile à mettre en place, l’outil a déjà démontré ses effets. À Lucerne, qui menait un projet pilote en la matière depuis trois ans, près de 300 bâtiments ont ainsi été protégés par des barrières métalliques ou des grilles rehaussées. «Avec des mesures finalement assez simples, nous avons obtenu des résultats efficaces», se félicite Dolf Käppeli, directeur de l’Établissement cantonal d’assurances de Lucerne. Des assureurs qui ont participé au financement des quelque 740 000 francs qu’a coûté cette nouvelle technologie. «Les coûts en matière d’inondations n’ont eu de cesse d’augmenter depuis près de quarante ans. Il était donc logique de trouver une solution commune pour réduire ce risque et améliorer le conseil en matière de dangers naturels», commente Alfred Egg, président du comité de l’Association suisse d’assurances.

Si la carte se veut un outil à destination des pouvoirs publics, des architectes et autres urbanistes, elle n’a pas de force contraignante, comme peut l’être une carte de dangers. «C’est un outil qui doit encourager à prendre des mesures lors de nouvelles constructions ou de rénovations, par exemple. En anticipant, cela n’induit que peu, voire pas de coûts supplémentaires», ajoute Roberto Loat. (24 heures)