Une cavalière chute et se fait happer par une auto

Une jeune cavalière de 24 ans a été grièvement blessée jeudi après être tombée de son cheval, puis écrasée par une voiture, alors qu'elle gisait au sol. Le double accident est survenu à Buch am Irchel (ZH). La malheureuse a été héliportée à l'hôpital.

Le drame est survenu vers 11 heures, alors que la cavalière allait engager son cheval sur une route secondaire en provenant d'un chemin champêtre, près d'un manège. Le cheval a refusé de s'exécuter et a fait tomber de selle la jeune femme, indique la police cantonale zurichoise.

Peu après, un automobiliste de 72 ans s'est engagé dans le chemin champêtre en provenance de la route secondaire. Il a écrasé au passage la cavalière qui gisait au sol. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête du Ministère public et de la police.

Am späten Donnerstagmorgen (4.7.2019) ist auf einem Feldweg in Buch am Irchel eine zuvor von einem Pferd gestürzte Reiterin von einem Personenwagen überrollt und schwer verletzt worden.https://t.co/vIS790ZuRh#KapoZH #Unfall pic.twitter.com/HUluKabYQ8