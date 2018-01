Une chaîne humaine pour les 30 ans du MICR

L'application «Tous humains» invite chacun, dans le monde entier, à s'engager pour la défense de la dignité humaine.

A télécharger sur son smartphone, l'application «Tous humains» permet à l'utilisateur de photographier un proche ou de se photographier en tendant les mains sur les côtés, a expliqué mardi le MICR. Une fois que le cliché est envoyé à travers l'application, l'utilisateur devient un des maillons de la chaîne visible sur 30ans.redcrossmuseum.ch.

La chaîne compte déjà près de 800 participants, dont les conseillers d'Etat genevois François Longchamp et Anne Emery-Torracinta et Michael Møller, directeur général de l'ONU à Genève. Elle a été lancée en novembre à Antalya, en Turquie, lors des réunions statutaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a précisé Olivier Gallandat, de l'agence de communication trivial mass qui a imaginé le projet.

Fin janvier à la gare

Afin que les visiteurs du MICR puissent participer à l'opération, une borne photographique sera disposée dans son hall d'entrée. Le concept sera présenté au grand public le 31 janvier, à la gare Cornavin, à Genève.

En 30 ans, le MICR a accueilli 2'294'238 visiteurs. En 2016 et 2017, il a battu à deux reprises son record de fréquentation en franchissant la barre des 122'000 visiteurs. (ats/nxp)