«Une conseillère fédérale doit savoir montrer la voie aux gens»

Heidi Z’graggen, la conseillère d’État d’Uri, fait figure de Petit Poucet dans la course au Conseil fédéral. Peu de monde lui donne une chance d’arriver à reprendre le fauteuil de Doris Leuthard. Z’graggen a le défaut de ne pas siéger à Berne comme ses trois concurrents PDC Viola Amherd, Peter Hegglin et Elisabeth Schneider-Schneiter.

Pourtant lors d’un récent débat contradictoire, elle a montré sa détermination et son énergie. Sur les dossiers fédéraux, elle répond clairement sans tourner autour du pot.

Quel a été le déclic pour votre candidature?

Je me suis posé la question après l’annonce du départ de Doris Leuthard. Le fait que je sois issue du PDC et du canton d’Uri, qui n’a jamais eu de conseiller fédéral, a joué un rôle. La question des femmes a été un élément important aussi. Si les femmes ne se présentent pas, elles ne pourront jamais être élues. Mais plus généralement, je me suis dit que je pourrais contribuer à faire que la Suisse reste un pays formidable.

Quel est votre atout principal dans cette course?

Ma longue expérience à l’Exécutif d’Uri. Elle me donne la capacité de mener avec succès un dossier du début à la fin. Le travail au Conseil fédéral est similaire, simplement à une autre échelle.

Vous ne siégez ni au National, ni aux États contrairement aux trois autres candidats. Pourquoi l’Assemblée fédérale devrait-elle vous faire confiance?

C’est clair, c’est un défi. Mais je connais les parlementaires de mon groupe. Ils savent comment je travaille. Et je vais contacter encore ceux qui ne me connaissent pas très bien. Lors des auditions PDC, je dirai pourquoi ma fonction actuelle est une bonne base pour le Conseil fédéral. N’oublions pas que les cantons jouent un rôle essentiel dans la politique fédérale. Et je siège au comité de la Conférence des gouvernements cantonaux. Les dossiers fédéraux me sont familiers.

Quelle est la mesure la plus urgente à prendre pour freiner les coûts de la santé, hormis l’initiative du PDC?

Un rapport a montré que 20% des coûts de la santé sont superflus. Il faut commencer par là. Cela passe par la diminution des traitements qui n’apportent rien, le renforcement de la responsabilité individuelle et la suppression des mauvaises incitations à la consommation médicale.

Le niveau élevé des salaires des médecins spécialistes indépendants, c’est un problème ou non?

Quand je vois les opérations difficiles de 10 heures que ces médecins font, la responsabilité qu’ils prennent dans une intervention qui engage la vie ou la mort du patient, je crois qu’il faut honorer financièrement cette prestation. Si on compare avec les salaires extrêmes dans le privé, je comprends que certains médecins spécialistes gagnent bien, même très bien leur vie. Cela dit, il faut regarder suivant les cantons et les spécialités si, pour certains médecins, on n’est pas allé trop loin.

Êtes-vous favorable au pacte sur la migration de l’ONU?

Je suis réservée et sceptique. La Suisse a une particularité. Elle applique les obligations internationales toujours plus consciencieusement que les autres. Il faut donc regarder quelles conséquences cela aurait pour notre pays. Je comprends les réserves au parlement sur ce pacte. Un débat doit avoir lieu.

Si vous étiez conseillère fédérale, vous ne sauriez donc pas quoi décider maintenant?

Si. Comme conseillère fédérale, vous devez prendre position. Et montrer à la population si quelque chose est bon ou mauvais. Dans le contexte actuel, je trouve que ce pacte de l’ONU sur la migration est difficile pour la Suisse. Nous avons beaucoup de votations de politique extérieure qui nous attendent. Donc, si j’étais au Conseil fédéral, j’aurais remis ce projet à plus tard.

(24 heures)