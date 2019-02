Une crèche est sous le choc des abus commis sur des bambins

«C’est une forme de perversité très rare»



Philip Jaffé, psychologue, professeur à l'Université de Genève.



Philip Jaffé, comment peut-on expliquer qu’une personne s’en prenne sexuellement à des nourrissons?



L’étonnement et l’abasourdissement sont des réactions normales dans l’esprit de personnes raisonnablement saines, qui s’imaginent que le désir sexuel porte sur des êtres sexuellement formés. Or ici, nous avons affaire à des victimes sans défense qui n’ont rien de sexualisé. Il existe des personnes qui ont développé des particularités très problématiques en termes de stimulations sexuelles. C’est peut-être justement cet aspect de vulnérabilité totale qui peut attirer certains. Il s’agit d’une forme de perversité très rare dont l’origine a souvent sa source dans des troubles très profonds.



Quel genre de troubles?



On peut imaginer des problèmes psychotiques. Mais rien ne sert de spéculer sans connaître tous les éléments de l’affaire.



Avez-vous déjà eu connaissance d’un tel cas?



Non, j’ai rarement entendu parler d’abuseurs masculins sur des enfants en si bas âge. Rappelons que dans les crèches, ce sont le plus souvent des femmes qui travaillent.



Ne pas permettre à des hommes de travailler avec des enfants en bas âge, est-ce une solution raisonnable?



Non. Le risque est nettement plus grand les concernant, mais la vaste majorité mérite la confiance. Et il faut de la diversité.



Comment peut-on éviter des abus?



Pour un pédophile, les structures d’accueil pour enfants sont comme un magasin de bonbons. Leur attractivité est énorme et il faut des filtres d’une extraordinaire puissance pour les empêcher d’avoir ce qu’ils convoitent. Demander un extrait du casier judiciaire ne suffit pas. Les personnes qui ont la charge d’enfants, de nourrissons ou de préadolescents ne devraient jamais s’en occuper seules. Que ce soit des hommes ou des femmes. Il faut favoriser le travail d’équipe.