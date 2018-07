Une inexplicable série noire frappe le Cervin

Vendredi 15 juin, sur l’arête de Furggen, le dernier d’une cordée de trois Russes fait une chute de 25 mètres et se tue. Le 27 juin, arête du Hörnli, un grimpeur espagnol, seul, fait une chute mortelle de 500 mètres à la descente. Sur la même voie, le 14 juillet, à 4000 mètres d’altitude, un guide découvre le corps sans vie d’un alpiniste japonais. Enfin, mardi 17 juillet, un couple perd la vie sur le versant italien. Encordés, les deux alpinistes ont été emportés ensemble dans une chute sans espoir de 1300 mètres.

Sur la plus emblématique des montagnes suisses, le tribut est déjà lourd. Cinq morts sur le Cervin alors que la haute saison ne débute en principe qu’autour du 15 juillet, on n’avait plus vu cela depuis longtemps. «Nous avions été plutôt épargnés les dernières années. Autant d’accidents mortels en début de saison, ce n’était plus arrivé depuis le début des années 1990», précise Anjan Truffer, chef de la colonne de secours de Zermatt. Le Cervin enregistre même plus de morts que sur l’ensemble des montagnes suisses depuis le début de l’été. Ces dernières années, un ou deux alpinistes y perdaient la vie. Un chiffre à mettre en relation avec les 3000 personnes que l’ascension du Cervin attire chaque année.

Cliquez sur l'image pour accéder à notre webdoc sur «La conquête du Cervin»

Victimes pas encordées

Inquiet, le sauveteur n’a cependant pas d’explication toute faite au sujet de cette hécatombe. Ce n’est en tout cas pas imputable à des conditions trop dangereuses sur la montagne. «C’est même tout l’inverse. Depuis mi-juin, l’itinéraire est très bon. Nous avons vu beaucoup de cordées sur toutes les arêtes et dans la face nord. On ne peut certainement pas l’expliquer par le fait que des alpinistes seraient prêts à ignorer des conditions dangereuses pour atteindre le sommet.»

Le danger, selon lui, vient de situations presque toujours identiques. Les accidents surviennent le plus souvent à la descente, quand la fatigue et la déconcentration créent un cocktail mortel. «Il y a quelques névés à traverser, d’une longueur de 50 mètres au maximum. Quand on y passe le matin, la neige est encore dure, les crampons accrochent bien. Mais à la descente, quand le soleil ramollit tout cela, on peut se retrouver sur de la glace en dessous. Et sans corde, un déséquilibre ne pardonne pas», poursuit celui qui est également guide de montagne.

Trois des cinq victimes de cet été 2018 progressaient seules ou n’étaient pas encordées. Un chiffre qui peut sembler surprenant en montagne où l’erreur ne pardonne pas. Une étude du Club alpin suisse révèle d’ailleurs des statistiques inquiétantes. Entre 2010 et 2015, 74 alpinistes décédés en Suisse grimpaient en solitaire ou n’étaient pas reliés à leurs camarades contre 42 lors des cinq années précédentes. Et dans plus de 80% des cas, il s’agissait d’alpinistes étrangers. Les drames du Cervin font écho à ces analyses.

«Les gens croient que grimper le Cervin est facile alors ils laissent la corde dans le sac»

Appelant à être prudent avec les chiffres, Anjan Truffer ne croit pas à une nouvelle tendance. «On voit ce type de comportements tous les jours depuis des années. Les gens croient que grimper le Cervin est facile alors ils laissent la corde dans le sac. Et si on a le malheur de leur dire quelque chose, ils rigolent. C’est toujours la même histoire», soupire le Zermattois, fataliste.

Si la corde peut sauver la vie, elle peut aussi entraîner tous les membres d’une cordée dans une chute. «Utiliser une corde impose aussi d’en maîtriser la technique», ajoute-t-il. En grande partie, ce début de saison mortel serait donc dû à la malchance. Alpiniste de renom, Reinhold Messner le disait déjà il y a longtemps: «La montagne n’est ni juste ni injuste, elle est dangereuse.» (24 heures)