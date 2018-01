Une manif contre «No Billag» à Bellinzone

Plus de 2000 personnes venues de tout le Tessin ont manifesté samedi à Bellinzone contre l'initiative «No Billag». A l'appel de la RSI (Radiotelevisione svizzera), des syndicats et organisations, les manifestants ont scandé des slogans en faveur du service public.

Le cortège s'est ébranlé à 14h30 de la gare de Bellinzone et a parcouru le centre-ville jusqu'à la place du gouvernement. Musiciens, chanteurs, syndicalistes et journalistes tessinois se sont exprimés en faveur du «maintien du service public».

«Notre histoire doit continuer, il en va aussi de l'avenir de l'Orchestre de la Suisse italienne (OSI) et du »Centre de formation des sciences audiovisuelles" (CISA) de Lugano en partie financés par la SSR.

Au Tessin, la votation du 4 mars est particulièrement sensible. Si l'initiative No Billag est acceptée, elle pourrait signifier la fin de la RSI et le licenciement de 1500 personnes. (ats/nxp)