Une marche blanche réunit 4000 personnes à Genève

Une foule importante a défilé dimanche à Genève pour rendre hommage au jeune homme de 22 ans, tué d'un coup de couteau une semaine plus tôt aux Charmilles. Quelque 4000 personnes ont participé à cette marche silencieuse, selon une estimation de la police genevoise.

Famille et proches de la victime, mais aussi anonymes souhaitant dénoncer la violence, se sont donné rendez-vous dimanche à 14h00 sur la place des 22-Cantons, à proximité de la gare de Cornavin, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Le cortège a ensuite parcouru un peu plus d'un kilomètre pour aller se recueillir et déposer des fleurs sur les lieux du drame, dans le parking souterrain du centre commercial Planète Charmilles. De nombreux participants à la marche étaient vêtus de blanc et certains portaient des t-shirts à l'effigie de la victime.

Ce Portugais d'origine a été tué samedi 19 janvier à la suite d'une altercation. L'auteur présumé de l'homicide, âgé de 18 ans, s'est rendu à la police le jour même du meurtre. Il est poursuivi pour avoir mortellement poignardé la victime avec un couteau à cran d'arrêt, retrouvé au bord d'une route à Lancy.

Deux autres individus, présents sur les lieux du drame, ont aussi été arrêtés par la police. L'un d'eux serait à l'origine de la dispute, et l'autre aurait été appelé en renfort par le meurtrier présumé. Les trois prévenus ont déjà été auditionnés par le procureur Frédéric Scheidegger. Le magistrat a requis leur mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. (ats/nxp)