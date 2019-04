Une ministre claque la porte de l'UDC et se fait étriller

Franziska Roth tient bon. La conseillère d’État argovienne est critiquée depuis des mois pour sa gestion du Département de la santé et des affaires sociales. Son propre parti, l’UDC, lui a même lancé un ultimatum: soit l’élue s’améliore «considérablement» avant l’été dans l’exercice de ses fonctions, soit il demande sa démission. Mardi, la ministre a pris les devants: elle claque la porte de sa formation politique et poursuivra son mandat en tant qu’indépendante.

En quittant les démocrates du centre, Franziska Roth espère pouvoir poursuivre son travail «en paix». Rien n’est moins sûr. La tonalité de la réaction de l’UDC laisse présager des relations tendues. Dans un communiqué intitulé «sans espoir», la première force politique d’Argovie habille la ministre pour l’hiver. Le parti s’y excuse auprès des Argoviens de l’avoir présentée comme candidate il y a trois ans. Une erreur de jugement, regrette-t-il, estimant que la conseillère d’État n’a «ni la volonté, ni l’intérêt, ni le talent» nécessaires pour son poste. Il souligne, entre autres griefs, les arrivées tardives au bureau de la ministre.

Lorsque l’UDC la lance dans la course au gouvernement, en 2016, cette ancienne juge de district à Brugg, inconnue sur la scène cantonale, a très peu d’expérience à faire valoir dans l’exercice d’un mandat public. Franziska Roth crée néanmoins la surprise, permettant au parti de ravir un second siège à l’Exécutif.

Les réjouissances sont de courte de durée. Les méthodes de la ministre, notamment des lacunes en matière de communication, sont critiquées à l’interne. Des fonctionnaires regrettent son peu d’intérêt pour certains domaines de son dicastère, marqué par plusieurs démissions. Les relations avec le Grand Conseil sont aussi tendues. En mars, le PLR, le PDC et Les Verts fustigent le «manque de confiance» et le «mépris» exprimés par la conseillère d’État à l’égard des députés. Le gouvernement décide de lancer une expertise externe sur le mode d’organisation et de direction ainsi que la culture interne de son département. Il dépossède par ailleurs la ministre du dossier stratégique de l’Hôpital cantonal. L’UDC prend ses distances avec elle.

Mardi, Franziska Roth a déploré que son parti l’ait couverte de «reproches confus». Elle a reconnu des erreurs de communication, mais estime avoir réussi à «instaurer un changement» au sein de son département. Elle n’exclut pas de retourner un jour à l’UDC «lorsque d’autres personnes en auront pris les commandes». Et assure qu’elle ne rejoindra pas un autre parti, l’UDC restant sa «patrie politique». (24 heures)