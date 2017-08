Une nouvelle famille pour les chevaux maltraités

Environ 500 intéressés se sont rendus au Centre de compétence du service vétérinaire et animaux de l'armée où se déroule la vente. Le premier cheval a été présenté à 09h00, mais selon l'armée la mise en vente qui se déroule en français et en allemand devrait durer toute la journée. Celui qui désire acquérir un cheval doit signer un contrat de vente dans lequel il est notamment stipulé qu'il traitera l'équidé conformément à la législation sur la protection des animaux.

«Nous sommes persuadés» que cette journée offrira un bon départ aux animaux dans une nouvelle vie, a déclaré le vétérinaire cantonal Ulrich Weideli à Schönbühl, situé non loin de Berne. Le but n'est pas de gagner le plus d'argent, mais que ces animaux aient un toit d'ici jeudi soir chez des personnes compétentes, a renchéri un expert.

Au total, 80 équidés sont finalement mis en vente. Quatre personnes ont pu prouver auprès des autorités avant la mise en vente que 13 chevaux qui se trouvaient à Hefenhofen (TG) étaient bien à elles, a indiqué à l'ats le porte-parole de l'armée Daniel Reist.

Abandonnés morts

Le scandale des chevaux maltraités à Hefenhofen (TG) a éclaté début août. Des défenseurs des droits des animaux ont dénoncé les conditions dans lesquelles le bétail - chevaux, porcs, boeufs, moutons et chèvres - était détenu. Des photos montraient des chevaux amaigris, voire abandonnés morts au sol.

Déjà connu des autorités pour des faits similaires, le propriétaire des animaux a été arrêté la semaine dernière et les 250 bêtes ont été évacuées de la ferme. L'éleveur s'est vu signifier une décision superprovisionnelle lui interdisant de détenir des animaux. Les bêtes ne lui seront pas rendues. (ats/nxp)