Une nouvelle panne touche Swisscom

Suisse Dès 2018, Swisscom n'est plus obligée de maintenir en service ses cabines de téléphones. Que deviennent-elles? Les privés peuvent en acquérir pour 3500 francs. Plus...

Nouvelle CCT Une nouvelle CCT pour les employés de Swisscom va entre autres améliorer le droit aux congés maternité et paternité et offrira aussi davantage de vacances. Plus...