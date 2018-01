Une nouvelle tempête hivernale arrive

Après Eleanor qui a provoqué de gros dégâts en Suisse en ce début d'année, voici qu'une nouvelle tempête hivernale va traverser notre pays dans la nuit de lundi à mardi. Son pic est attendu mardi matin.

Si elle n'aura pas la puissance d'Eleanor, la tempête baptisée Evi devrait quand même provoquer des vents soufflant de 70 à 80 km/h sur le Plateau. Sur les sommets, il pourrait souffler jusqu'à 150 km/h par endroits.

Mais cette fois, les spécialistes ne devraient pas annoncer de mise en garde contre les balades en forêt. Toutefois, la prudence reste de mise, car des arbres, fragilisés par la première tempête, pourraient chuter, explique le météorologue Roger Perret de MeteoNews dans les colonnes du Blick. En outre, les petits objets pourraient s'envoler. Mais rien à voir toutefois avec Eleanor qui a déjà causé des dégâts pour plus de 120 millions de francs.

Du côté de MétéoSuisse, on annonce des vents tempétueux dès la soirée de lundi en montagne avec une limite pluie-neige entre 800 et 1000 mètres. Ainsi que des rafales sur le nord du Jura et l'Ajoie.

Mauvais temps toute la semaine

Mardi, la journée restera venteuse avec des précipitations fréquentes, régionalement abondantes sur l'ouest du Jura et l'ouest des Préalpes et Alpes. La limite pluie-neige se situera entre 1000 et 1300 m au nord des Alpes et proche de 600 à 900 m en Valais. Le reste de la semaine s'annonce très maussade, avec peut-être des flocons en basse altitude vendredi.

A noter que si la Suisse devrait être plutôt épargnée par Evi, la moitié nord de l'Allemagne va en revanche subir de plein fouet une nouvelle tempête hivernale de la force d'Eleanor. Le gros est attendu jeudi. Elle devrait provoquer de nombreuses chutes d'arbres avec des vents de 120 à 140 km/h. Mais cette tempête ne touchera pas la Suisse.

(nxp)