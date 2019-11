Une plateforme pour les gouverner toutes

Le nouvel accès en ligne www.recherche.bar.admin.ch réunit divers services comme obtenir un renseignement, faire une recherche, consulter un document, commander une reproduction numérique ou encore déposer une demande de consultation. Une fois commandé, le document peut être téléchargé en ligne par l'utilisateur. A moyen terme, elles prévoient de rendre accessible l'ensemble de leurs fonds.

Nouveau : L'accès au fonds des Archives fédérales est désormais numérique!https://t.co/wD9PE5QDXy



Consultez le communiqué de presse : https://t.co/5NEo4rHhPu pic.twitter.com/beUClExN9y — Bundesarchiv (@CH_Bundesarchiv) November 25, 2019

L'infrastructure de numérisation permet en effet aux Archives fédérales de numériser les dossiers analogiques. Elle est gérée en collaboration avec la fondation GEWA, qui emploie des personnes atteintes dans leur santé psychique.

Bientôt les documents des Archives fédérales seront disponibles en ligne. Comment cela fonctionnera ? Découvrez-le :#archivCH pic.twitter.com/RakJFikRYe — Bundesarchiv (@CH_Bundesarchiv) April 27, 2017

Les Archives fédérales sont parmi les premières au monde à miser sur la numérisation à la demande. Grâce à la nouvelle infrastructure, elles ont multiplié par six leurs capacités de numérisation et proposent ce service gratuitement. Le nouveau dispositif atteindra sa pleine capacité en 2021. La consultation en salles de lecture reste possible. (ats/nxp)