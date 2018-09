Une policière vaudoise grièvement blessée après une course-poursuite

Selon nos informations, une course-poursuite a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, démarrant sur le canton de Vaud, avant de passer sur territoire genevois et de terminer sa course en France. Plusieurs passages de frontières ont eu lieu. Une gendarme vaudoise a été sérieusement blessée. La victime est soignée aux HUG.

A la base de la course intervient le vol d'une caravane survenu à Etagnières autour de 4h du matin, que les chauffards ont tirée derrière leur voiture. La course est passée par Coppet, puis sur France, près de Divonne, avant de repasser sur Genève et de terminer sa course à Val Thoiry.

La police vaudoise a rapidement appelé ses collègues genevois afin qu'ils se mettent en ordre de bataille. «Passablement de moyens ont été engagés de notre côté», indique le porte-parole de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt, qui confirme notre information.

Arrivée au niveau du centre commercial de Val Thoiry, une voiture de police vaudoise s'est arrêtée. Une gendarme a été grièvement blessée lorsque le véhicule des chauffards a percuté sa voiture de service. La voiture tirant la caravane a terminé sa course un peu plus loin. Deux personnes parties à pied ont été interpellées.

«Dès que l'on a été mis au courant de l'accident, on a commandé l'hélicoptère de la Rega et le 144», explique Jean-Philippe Brandt. Or, selon nos renseignements, le Samu français a choisi d'intervenir sans l'aide des secours suisses. Il a fallu trente minutes pour que l'ambulance française arrive et une heure pour l'intervention du médecin.

Du côté de la police genevoise, des voix s'étonnent du temps qu'il a fallu au Samu pour arriver sur place. Convaincues qu'une ambulance suisse aurait pu intervenir très rapidement, elles se demandent pourquoi aucune demande d'aide auprès des services sanitaires suisses n'a été actionnée.

Selon Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, rien ne permet d'affirmer que les services d'urgences suisses auraient été plus rapides. «Cela dépend notamment de l'endroit où ils se trouvent au moment de l'appel et de leur disponibilité.»

La gendarme blessée a finalement été transférée aux HUG dans un état grave. Selon les dernières informations de ce dimanche, son pronostic vital ne serait pas engagé.

La gendarmerie française a repris la procédure.

(Développement suit) (24 heures)