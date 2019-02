Une présence romaine découverte à Altdorf

Des pièces de monnaie romaines, une broche et un pendentif en or ont été découverts lors de fouilles archéologiques à Altdorf (UR). Les archéologues pensent que ces indices trahissent la présence d'une colonie romaine.

La trouvaille est qualifiée de «sensationnelle» par la Direction de la justice du canton d'Uri, qui l'a annoncée mercredi. La broche daterait du 1er ou du 2e siècle. Les pièces, quant à elles, remonteraient à l'Antiquité tardive. Le pendentif en or, pour sa part, aurait été fabriqué dans les années 600.

Les fouilles ont été conduites à l'automne 2018 et cet hiver dans une zone dont on suppose qu'elle aurait pu être le coeur historique d'Altdorf. Les archéologues sont tombés sur des murs datant d'avant le dernier incendie majeur qui a frappé le village, en 1799. Et - surprise! - sur les objets romains. (ats/nxp)