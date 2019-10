Une pub avec des figurants handicapés, ça vous choque?

Une affiche presque identique et pourtant si différente. À force de les croiser dans les gares et dans les rues, les trois Appenzellois bourrus qui gardent jalousement le secret de leur fromage sont devenus des visages familiers.

Pour le coup, quand les protagonistes deviennent soudain des personnes en situation de handicap, l’effet de surprise est immédiat. C’est exactement ce que recherche Pro Infirmis, à l’origine de ce coup publicitaire qui débutera lundi.

En Suisse, on compte environ 1,8 million de personnes en situation de handicap. «Avez-vous déjà vu l’un d’eux sur une affiche?» Pour Susanne Stahel, cheffe de la communication et membre de la direction de Pro Infirmis, poser la question, c’est y répondre: «Ces personnes sont absentes de l’espace public, bien qu’elles fassent partie de notre société.»

La campagne durera deux semaines. Et son but est clair. Elle veut susciter le débat en renversant la norme: ne montrer que des handicapés sur des pubs mainstream pour montrer ce que ressentent ces personnes qui ne sont confrontées qu’à des personnes «valides». «Si la publicité est vraiment le miroir de la société, alors il devrait y avoir plus de mannequins de ce type», résume Patrick Marty, de l’agence CRK, qui a collaboré avec Pro Infirmis.

Après avoir parfois hésité, cinq marques ont finalement accepté de jouer le jeu et de prêter leurs visuels pour cette campagne, dont Appenzeller. «Je suis proche d’une personne ayant une trisomie 21. Je suis donc conscient de ce que signifie ce handicap, explique Christoph Holenstein, directeur de l’organisation qui gère cette marque de fromage. Je trouve important que toutes les personnes puissent participer de la même manière à la vie sociale, qu’elles soient en situation de handicap ou non.»

Migros, La Mobilière, Galaxus et Coop – les autres partenaires – affichent tous un enthousiasme similaire. «Nous avons tout de suite aimé l’idée, réagit Martin Walthert, de Digitec Galaxus. Comme nous montrons dans nos publicités des situations de tous les jours, nous avons trouvé qu’elles se prêtaient particulièrement bien à une collaboration.»

«Ne pas avoir peur»

Difficile de trouver des réactions négatives de la part des marques. Reste à savoir si cet engouement se traduira vraiment par des actes concrets, à savoir davantage de personnes en situation de handicap dans des campagnes grand public.

«Ce qu’il va rester après ces deux semaines? C’est une question légitime, reconnaît Patrick Marty. Mais si l’on réussit à faire réfléchir les agences de publicité du pays, c’est déjà un pas.»

Pour Susanne Stahel, il faut voir cette action comme un appel. «Certaines entreprises sont peut-être gênées de vouloir mettre en avant des handicapés, il peut y avoir une certaine honte. Nous voulons leur dire qu’il ne faut pas avoir peur.»

Du côté des marques approchées, la sensibilisation a-t-elle porté ses fruits? «Oui, répond Christoph Holenstein. Mais dans un court terme, je ne pense pas que nous ferons de nouvelles pubs de ce type.» Pourquoi? Pour ne pas donner l’impression «d’utiliser» des personnes en situation de handicap pour faire vendre.

Mannequins en chaise roulante

Un risque que balaient les autres marques. «Nos publicités racontent des histoires […] tirées de la vie quotidienne, sans distinction entre personnes valides et personnes en situation de handicap, répond Jürg Thalmann, porte-parole de La Mobilière. De ce fait, il est tout à fait possible que des personnes en situation de handicap apparaissent dans nos publicités.» Même son de cloche du côté de Coop, qui n’exclut pas cette possibilité, «même si aucune campagne ne le prévoit pour le moment».

Quant à la Migros, son porte-parole Tristan Cerf rappelle que le géant orange a déjà mis en avant des mannequins en chaise roulante, par exemple. «Cela ne signifie pas que nous allons faire une discrimination positive dès demain, mais cela montre qu’il n’y a aucune raison de ne pas mettre en évidence des personnes en situation de handicap.» Et de glisser: «Si ce genre d’action peut déstresser les agences, tant mieux.»