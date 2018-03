Une «queer team» socialiste part à l’assaut du législatif zurichois

En 2009, Zurich élisait une femme lesbienne à la mairie. Neuf ans plus tard, la socialiste Corine Mauch est bien partie pour rempiler pour un nouveau mandat. Et à deux jours des élections municipales, le 4 mars, la plus grande ville de Suisse continue d’afficher son progressisme. Un exemple: le Parti socialiste fait campagne avec une «queer team», un groupe de quatorze candidats et candidates LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans) au Législatif communal.

La démarche paraît singulière vue de Suisse romande, où l’orientation sexuelle des politiques est rarement mise en avant ou abordée publiquement. De l’autre côté de la Sarine, on est bien moins discret. Au bout du téléphone, Marco Denoth, coprésident du PS de la Ville de Zurich, ne cache pas son étonnement face à l’intérêt qu’on porte à son «team». C’est lui qui en a eu l’idée il y a douze ans, sans que cela ne suscite de réactions particulières. Le groupe, dont les membres promettent de s’engager en faveur de l’égalité des droits pour la communauté LGBT, se fond aujourd’hui dans le paysage. «L’homosexualité des élus n’est tout simplement pas un thème ici.»

Deux gays à l’Exécutif

L’Exécutif zurichois compte actuellement deux municipaux gays, la maire Corine Mauch et son collègue de parti André Odermatt. Tous deux sont à nouveau candidats et devraient logiquement être réélus. En 2014, ils avaient fêté ensemble leur partenariat civil.

Cette année, un troisième candidat homosexuel brigue une place à l’Exécutif. Président du PDC de la Ville, élu au Législatif communal et jeune père, Markus Hungerbühler avait suscité un tourbillon médiatique l’été dernier en annonçant que lui et son compagnon avaient fait appel à une mère porteuse. Il assure n’avoir reçu quasi que des réactions positives. «À Zurich, afficher ses préférences sexuelles ne joue aucun rôle, même pour un membre du parti garant des valeurs traditionnelles, dit-il. C’était peut-être le cas il y a vingt ans, mais pas aujourd’hui. Je comprends ceux qui veulent se cacher, mais ce n’est pas nécessaire. Je ne pense pas que la situation soit différente en Suisse romande.»

Différences romandes

Benoît Gaillard, président du PS de Lausanne, ne voit pas de raison qui empêcherait un élu de s’assumer publiquement. «Ce n’est pas un enjeu ici non plus. Les cultures urbaines se ressemblent.» Au Législatif communal, poursuit-il, des élus socialistes ne font aucun secret de leur orientation sexuelle. Mais celle-ci n’est pas mise en avant lors de campagnes électorales. Le socialiste y voit un trait de caractère romand. «Quant à nous, nous ne cherchons pas à convaincre sur la base d’une division en sous-groupes fondés sur une identité ou une autre.»

Le PS lausannois ne se voit pas former une «queer team», privilégiant la «culture d’équipe». «On est d’abord des citoyens engagés pour les idées socialistes, et nous misons sur ce qui nous rassemble. À Zurich, l’approche est plus anglo-saxonne, plus axée sur les différences», dit Benoît Gaillard. Ce qui n’empêche pas son parti de se préoccuper des droits des personnes LGBT, tient-il à préciser.

Le conseiller national genevois et ancien maire de la ville de Calvin, Manuel Tornare (PS), figure parmi les quelques politiciens romands d’envergure à être ouvertement homosexuel. Il l’affirme aussi, faire son coming out ne constitue pas un handicap électoral dans son canton. «Les gens s’en fichent. C’est plus difficile dans des cantons catholiques comme le Valais.» Il souligne toutefois le risque pour les élus ouvertement LGBT d’être cantonnés aux yeux des médias à cette thématique.

Le constat reste le même. La classe politique romande semble loin d’afficher autant de diversité que sur les bords de la Limmat. «C’est l’effet métropole. Zurich est pour ainsi dire la seule grande ville de Suisse», commente le politologue zurichois Louis Perron. Si fossé il y a, il est entre les villes et les campagnes, selon lui. «Il reste à voir si le PS cantonal présenterait une queer team.»

Coprésident de l’association Pink Cross et membre du Législatif cantonal de Berne (Vert’libéraux), Michel Rudin constate lui aussi un plus grand nombre de politiciens ouvertement homosexuels dans les rangs du parlement fédéral ou dans les gouvernements alémaniques. Son explication? «À mon avis, la Suisse romande manque de modèles LGBT, comme il y en a à Zurich, Berne ou Saint-Gall.» (24 heures)