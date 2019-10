Une substance cancérogène est déversée dans le Rhône en Valais

En marge des travaux nécessaires à la troisième correction du Rhône aux alentours de Viège, de la benzidine, une substance hautement toxique et cancérogène, a été déversée dans le Rhône depuis 2018 au moins. C’est ce que révèlent notamment les 512 pages remises à l’État du Valais par le dés­ormais ex-chef du Service de l’environnement cantonal Joël Rossier après sa démission qui a fait grand bruit.

Ces documents, les journaux de Tamedia, en collaboration avec d’autres médias romands, les ont obtenus. Signe de l’importance accordée à ce dossier, le conseiller d’État responsable, Jacques Melly, a convoqué les médias concernés ce vendredi matin en compagnie de l’ensemble de ses chefs de service.

Cette pollution avait été rendue publique en avril dernier mais, selon les écrits de Joël Rossier, elle se serait aggravée ces derniers mois. Concrètement, elle provient de la décharge de Gamsenried, à proximité de Brigue, un ancien site utilisé par l’entreprise chimique Lonza de Viège pour y déverser des polluants. Le site, qui contient 1,5 million de mètres cubes de gravats toxiques, est sous confinement hydraulique depuis trente ans en attendant d’être assaini. La benzidine n’a pas été produite directement par Lonza et déversée sur le site, mais s’y est formée par réaction entre plusieurs déchets toxiques et a atteint les eaux souterraines.

Chantiers du Rhône visés?

Surtout, Joël Rossier laisse entendre que les travaux de la troisième correction du Rhône (appelée Rhône 3) ont pu aggraver cette situation. D’abord, il faut noter que le niveau de la nappe phréatique s’est élevé dans cette région jusqu’à menacer certaines installations de Lonza. Si l’on ne peut démontrer le lien de cause à effet direct, Lonza nous affirme que «cela peut être lié aux travaux de Rhône 3 mais, selon les informations du Canton, ce serait principalement lié à une conjonction d’éléments».

Quoi qu’il en soit, il a fallu, dès 2018, installer des pompes pour rejeter le surplus dans le Rhône. Or, dans cette nappe, des concentrations de benzidine dépassant de plusieurs centaines de fois la norme admise de 1,5 nanogramme par litre, c’est-à-dire 1,5 milliardième de gramme, ont été détectées.

Autre écueil, ces pompes, installées par l’office chargé de la correction du Rhône, l’ont été en 2018 mais régularisées par autorisation en 2019 seulement, avec la condition de s’assurer de ne rien rejeter au-delà des normes. En clair, il était prévisible de devoir pomper la nappe, pas d’y trouver de la benzidine. Dans ces conditions, était-ce bien sérieux d’engager des chantiers dans le Rhône dans ce secteur de Viège alors que la décharge de Gamsenried, en amont, est présentée depuis quarante ans comme une vraie bombe toxique?

Cette situation va perdurer

«Il est évident qu’on préfère tomber sur une nappe non polluée, mais les interactions entre un fleuve et les eaux souterraines sont inévitables. L’important, c’est que nous nous référons aux normes pour les rejets. Par ailleurs, avec le temps, le Rhône se colmatera de nouveau et la situation se réglera», répond Tony Arborino, chef de l’Office cantonal de la construction du Rhône.

De la benzidine, même en quantité infirme, sera donc encore déversée dans le fleuve alors que cette substance ne devrait tout simplement pas se trouver dans la nature. À ce constat, la majorité des acteurs présents ce vendredi préfèrent répondre «qu’il y a plein d’autres choses dans le Rhône».

Au seuil limite de 1,5 ng par litre, il faudrait boire 2 litres d’eau par jour durant septante ans pour qu’un cas de cancer supplémentaire apparaisse sur une population de 100 000 personnes. Les services de l’État certifient, analyses à l’appui, que cette limite n’a jamais été atteinte dans le fleuve, ni avant le départ de Joël Rossier ni après. Ce dernier écrit pourtant dans son rapport, de façon préoccupante, que des puits d’eau potable pourraient être contaminés.

«Aucun captage d’irrigation ou d’eau potable ne révèle la présence de ce composé. Il n’y a, à ce stade, aucun danger pour la santé publique, et il est évident que nous le signalerions immédiatement si cela devait être le cas», affirme Christine Genolet-Leubin, cheffe ad interim du Service valaisan de l’environnement. Elle annonce toutefois qu’une analyse de risque sera réalisée et que cette situation «justifie la mise en œuvre de mesures de traitement de la nappe phréatique, ainsi que d’assainissement de la source de pollution.» En parallèle, en fonction des éléments qui seront découverts, la question d’une dénonciation pénale reste ouverte, confirme Christine Genolet-Leubin.