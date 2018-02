Une vague de froid polaire va toucher la Suisse

Sortez les grosses doudounes et les bonnets! Car, le printemps n'est pas encore en vue, loin s'en faut. En effet, une vague de froid polaire devrait s'abattre sur la Suisse dès dimanche. Elle pourrait être la plus intense qu'ait connu notre pays depuis 2012.

MeteoNews prévoit en effet l'arrivée de températures quasi sibériennes la semaine prochaine. La sensation de froid sera encore accentuée en raison d'une bise soutenue qui accompagnera ce temps glacial.

Et c'est bien du côté de la Sibérie qu'il faut aller chercher les explications de ces températures anormalement basses. Cette vague de froid provient de la stratosphère arctique située à 20-30 km d'altitude. Une stratosphère qui s'est brutalement réchauffée début février de 40 à 50 degrés, perturbant ainsi la circulation atmosphérique sur l'ensemble de l'hémisphère nord, explique MeteoNews.

«Si les vents soufflent habituellement de l'ouest vers l'est en Europe, la circulation va se retrouver ainsi complètement inversée avec un courant d'est allant de la Sibérie à l'océan Atlantique.»

Des températures ressenties jusqu'à -20 degrés

Concrètement, une première masse d'air froid touche la Suisse ce mercredi déjà avec une bise soutenue qui atteint les 60-70 km/h. Le ressenti des températures est donc de -5 à -10 degrés sur le Plateau. Le même type de temps est attendu jusqu'en fin de semaine avec des maximales de -2 à 2 degrés en plaine, mais un redoux temporaire interviendra en montagne entre vendredi et samedi.

C'est ensuite que cela se gâte avec l'arrivée de l'air très froid dès dimanche. Les températures resteront négatives partout et n'excéderont pas -6 à -3 degrés en plaine. La barre des -10 degrés pourra être dépassée durant les matinées par endroits à basse altitude. Ce sera pire encore en montagne avec des maximales de -10 degrés dès 1000 mètres d'altitude et même entre -20 et -25 à 2000 mètres!

De la France à la Scandinavie

Le tout sous le courant d'une forte bise. MeteoNews prévoit du coup des températures ressenties de -10 à - 15 degrés en plaine voire localement près de -20 degrés. Que les photographes et amateurs de phénomènes naturels se réjouissent: la situation pourrait provoquer des embruns congelants, notamment près des lacs et des rivières.

A noter que notre pays ne sera pas le seul à grelotter. En effet, une grande partie de l'Europe, qui couvre la zone de la France à la Scandinavie et à la Russie, mais aussi l'Italie et les ìles Britanniques, sera touchée. Chez nos voisins français, cette vague de froid a même été surnommée «le Paris-Moscou».

L'arrivée de la #vaguedefroid ??se confirme pour la semaine prochaine ! Le flux d'est continental et l'anticyclone placé sur les îles britanniques vont faire chuter les températures ! ???? pic.twitter.com/XPs80yayn8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 21 février 2018

(nxp)