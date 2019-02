Une votation en eau trouble échaude Zurich

Dans le canton de Zurich, les détracteurs de la nouvelle loi sur l’eau décrivent ce texte comme un dangereux glissement vers la privatisation de l’eau potable. Dans le camp adverse, on assure vouloir prévenir ce scénario. Ce dimanche, les citoyens joueront les arbitres après une année d’intenses débats rythmés par des accusations de mensonges ou d’agenda caché.

Une loi «pernicieuse»

Le point de discorde? Un petit passage qui stipule que des entreprises privées peuvent acheter jusqu’à 49% des parts des sociétés publiques de distribution d’eau potable – une activité généralement aux mains des communes. Celles-ci conservent par ailleurs 33% des droits de vote, poursuit le texte. Et les investisseurs ont l’interdiction de faire un bénéfice: la redevance ne peut servir qu’à couvrir les frais d’exploitation.

Ces limitations ne rassurent en rien le PS, Les Verts, les Vert’libéraux et le PBD, qui ont, l’an dernier, obtenu le référendum. Ils fustigent une loi «pernicieuse», menant tout droit vers la privatisation de l’approvisionnement d’une ressource vitale. «Cette tâche doit absolument rester en mains publiques. La loi ouvre une porte qui doit rester solidement fermée. C’est la technique du salami: de 49% à 51%, il n’y a qu’un petit pas», déclare Priska Seiler Graf, coprésidente du PS de Zurich.

Les opposants imaginent avec effroi l’entrée dans le secteur de grands groupes comme Nestlé ou Coca-Cola (le géant américain possède une usine à Zurich), qui pourraient tenter d’obtenir des tarifs préférentiels, au détriment de l’entretien des infrastructures. Ils craignent pour la qualité de l’eau et une hausse des prix. Pour soutenir leurs dires, ils citent les «très mauvaises expériences» de privatisation vécues ailleurs en Europe. Notamment le cas de Berlin, qui, en 1999, a vendu 49,9% de ses parts au français Multi Vivendi (aujourd’hui Veolia) et au distributeur d’énergie RWE. La Ville a racheté ses parts en 2013 après que le prix de l’eau avait augmenté.

Dans le camp adverse, on accuse la gauche de peindre le diable sur la muraille. Le PLR, l’UDC, le PDC et l’UDF soutiennent que le pouvoir des communes se trouverait renforcé par la nouvelle loi. Explication: la législation actuelle ne dit rien sur la privatisation. «Le nouveau texte représente une amélioration notable, car il permet d’éviter une privatisation, alors que celle-ci est possible aujourd’hui. Les accusations de la gauche sont absurdes», assène Hans-Jakob Boesch, député et président du PLR zurichois.

Projet modifié

À l’origine, le projet du ministre Markus Kägi (UDC) voulait interdire la vente de parts à des privés. Mais la majorité bourgeoise de la commission chargée d’examiner le projet a introduit la disposition contestée. Pourquoi? «Pour permettre aux communes de s’organiser comme elles le souhaitent et comme elles le font déjà», explique Hans-Jakob Boesch. Pour ses partisans, l’ouverture du capital des sociétés de distribution au secteur privé pourrait intéresser des caisses de pension cherchant à réaliser des intérêts sur un placement ou encore des entreprises de fourniture d’électricité cherchant à bénéficier de synergies. L’interdiction de réaliser des bénéfices rendrait des tels investissements sans intérêt aux yeux de multinationales comme Nestlé ou Coca-Cola.

Le texte soumis au vote dimanche ne traite pas que d’eau potable. Il y est aussi question de protection contre les inondations ou de l’évacuation des eaux. Mais c’est bien le thème de la privatisation qui domine la campagne et sur lequel se jouera le scrutin. De quel côté penchera le vote des citoyens? Une certitude: si la loi ne passe pas, le PS s’empressera de déposer un projet au parlement pour clairement interdire les investissements privés dans la distribution d’eau. (24 heures)