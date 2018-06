Unia décerne la palme de l'inégalité salariale

Suisse L'Union syndicale suisse a souligné que l'inégalité salariale fait perdre plus de 300'000 francs aux femmes durant leur carrière. Plus...

1er Mai Le président de la Confédération n'a pas mâché ses mots mardi lors de son discours du 1er Mai à Sion sur le thème de l'égalité. Plus...

Inégalité Coup d'envoi ce vendredi à Berne du 13e congrès des femmes de l'Union syndicale Suisse (USS). Au menu: égalité salariale et travail non rémunéré. Plus...