Uniterre lance la campagne de son initiative

L'organisation paysanne Uniterre lance lundi sa campagne pour une souveraineté alimentaire. Déposée en mars 2016, son initiative exige une agriculture écologique, sans OGM et tournée vers la production locale.

Des mesures devraient être prises pour préserver les surfaces cultivables, favoriser des prix équitables et renforcer les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs. Parmi les autres revendications de l'initiative soumise au vote le 23 septembre figurent des barrières douanières pour les produits étrangers, voire une interdiction de l'importation de ceux non conformes aux normes sociales et environnementales suisses.

Si l'initiative est décriée par la plupart des partis, elle semble en revanche avoir le soutien de la population. Selon un sondage Tamedia publié la semaine passée, 62 pour cent des votants lui sont favorables, alors que 34 pour cent la rejettent et que quatre pour cent ne se prononcent pas.

Uniterre n'est pas le seul acteur à vouloir thématiser la question de l'alimentation. L'Union suisse des paysans a déposé sa propre initiative, tout comme les Verts, dont l'initiative pour des aliments équitables est elle aussi au menu de la votation de septembre. (ats/nxp)