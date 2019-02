[VIDEO] Une énorme avalanche fauche les skieurs

De mémoire de sauveteur, on n’avait jamais vu cela sur une piste de ski. Mardi, en début d’après-midi, une avalanche a déboulé entre les skieurs et emporté un nombre indéterminé d’entre eux sur le domaine de Crans-Montana. Les recherches devaient se prolonger toute la nuit, mais à l’heure du bilan provisoire réalisé mardi soir par les services de secours, aucune mort n’était à déplorer. «On compte quatre blessés, dont un dans un état grave, mais on ne peut exclure que d’autres personnes ont été ensevelies», résume le commandant de la police cantonale valaisanne, Christian Varone.

Une helpline (0848 112 117) a été mise en place pour les proches. Selon plusieurs sauveteurs, il n’y avait pas, mardi soir, d’avis de disparition. Pour autant, avec l’aide d’éclairages installés par les pompiers, septante personnes s’activaient encore sur place au crépuscule. «Nous sommes obligés d’exclure complètement toute éventualité, nous explique Pascal Gaspoz, guide sauveteur de la compagnie Air-Glaciers. Sur une piste, la majorité des gens ne portent pas de détecteurs de victimes d’avalanche, cela complique d’autant les recherches.»

Toutes les hypothèses sont ouvertes

Les dimensions de l’avalanche ne font qu’accentuer la crainte du pire. Partie à 2650 mètres d’altitude, la coulée a dévalé la pente sur 840 mètres, puis a recouvert la piste balisée sur près de 400 mètres (!). Les causes, elles, restent floues. Le lieu du déclenchement est plutôt difficile d’accès et l’hypothèse de skieurs hors piste semble devoir être écartée (lire l’encadré). Mais elle n’est pas complètement exclue.

«À ce stade, tant l’hypothèse de l’intervention de skieurs que celle d’un départ naturel sont ouvertes», précise la procureure en charge du dossier, Catherine Seppey. Selon les résultats de l’enquête, le Ministère public valaisan pourrait poursuivre les responsables des remontées mécaniques pour des infractions par négligence.

En conférence de presse, mardi soir, le directeur de Crans-Montana Aminona SA, Philippe Magistretti, est apparu abattu. «Ce sont des événements tragiques, il nous faut aller de l’avant. Je ne peux que louer la collaboration exceptionnelle qui s’est mise en place entre les forces d’intervention.» Au total, 244 personnes se sont mobilisées sur le terrain et huit hélicoptères se sont déplacés.

Événements rarissimes

Il est très rare qu’une avalanche traverse une piste balisée, comme cela s’est produit mardi à Crans-Montana. Les cas de décès dans ces circonstances sont encore plus exceptionnels en Suisse. Les statistiques tenues depuis 1996 par l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) font état de cinq accidents ayant fait des morts sur les pistes de ski, pour un total de cinq victimes. Le dernier s’est produit à Saas Fee en 2011.

Une autre avalanche marquante s’était produite le 27 décembre 2009, à Anzère (VS). Ce jour-là, trois amateurs de freeride évoluant dans la poudreuse, près d’un secteur balisé du domaine skiable, déclenchent une coulée qui s’abat sur la piste et ensevelit deux personnes. Celles-ci seront dégagées saines et sauves grâce à la rapidité des secours. Mais au terme d’une longue bataille juridique, les trois freeriders seront condamnés à des peines pécuniaires avec sursis. Saisi en dernière instance, le Tribunal fédéral a considéré, en 2017, qu’ils avaient violé leur devoir de prudence, malgré le travail de sécurisation effectué par les responsables de la station valaisanne.

Mardi soir, à Crans-Montana, tout le monde espérait que le bilan ne serait pas plus lourd au lever du jour. (24 heures)