Vacances d'été: un Suisse sur 3 a annulé son séjour

Kuoni prolonge les annulations jusqu'au 17 mai

Le voyagiste Kuoni et les autres marques helvétiques du géant allemand DER prolongent l'annulation de tous les voyages à forfait et individuels prévus jusqu'au et y compris le 17 mai. Le groupe propose aux clients touchés de changer leur réservation sans frais ou de se faire rembourser.



«Les conditions pour les voyages de vacances ne sont pour l'instant toujours pas remplies, malgré les premiers relâchements des dispositions relatives au coronavirus», fait valoir l'entreprise zurichoise ce lundi.



«Nous prenons ainsi en compte les limitations d'entrée sur le territoire en vigueur dans nos destinations, la forte réduction de