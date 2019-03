Vague verte sur le parlement lucernois

Les partis écologistes ont glané onze sièges supplémentaires au Parlement lucernois lors des élections cantonales de dimanche. A l'inverse, l'UDC a perdu de nombreuses plumes.

Les Verts et les Vert'libéraux ont remporté bien plus que les trois sièges qu'ils avaient perdus lors des précédentes élections. Les premiers ont gagné huit mandats supplémentaires (dont un pour les Jeunes Verts) et les seconds trois. Ils disposent désormais de respectivement quinze et huit représentants.

Le PS a aussi de quoi de se réjouir. Il a renforcé sa position à 19 sièges, avec trois mandats supplémentaires, dans un parlement à 120 têtes.

La grande perdante est l'UDC qui se voit délestée de sept mandats. Le parti dispose toutefois de 22 sièges et se trouve désormais à égalité avec le PLR qui perd trois mandats. Le PDC perd également des plumes, passant de 38 à 34 sièges, mais reste le premier parti du canton.

La part des femmes monte quant à elle de 29,2 à 34,5%. Le taux de participation est également à la hausse: il s'est établi à 41,5% contre 39% lors des précédentes élections.

Conseil d'Etat

Deux des quatre actuels conseillers d'Etat lucernois ont été élus au premier tour des élections cantonales. Il s'agit de Guido Graf (PDC) et Reto Wyss (PDC). Fabian Peter (PLR) a quant à lui pu maintenir le siège libéral-radical laissé vacant.

A l'inverse, le directeur de la sécurité Paul Winiker (UDC) et le directeur des finances indépendant Marcel Schwerzmann n'ont pas obtenu la majorité absolue. M. Schwerzmann a même été dépassé par les nouveaux candidats que sont Korintha Bärtsch (Verts) et Jörg Meyer (PS).

(ats/nxp)