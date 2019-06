Val-de-Ruz: 4 blessés dans de violents orages

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans les violents orages qui ont touché le Val-de-Ruz (NE) dans la nuit de vendredi à samedi. La rivière a débordé entre Dombresson et Le Pâquier, emportant des dizaines de voitures. La route est fermée.

De violents orages se sont abattus dès 22h vendredi soir sur la région du Val-de-Ruz. Le Ruz Chasseran qui traverse Dombresson et Villiers a débordé et tout emporté sur son passage. L'eau montait à plus d'un mètre dans les rues de Dombresson, a indiqué samedi matin à Keystone-ATS le porte-parole de la police cantonale neuchâteloise Pierre-Louis Rochaix.

Des dizaines de véhicules ont été emportés par les masses d'eau. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement et les autres légèrement. Le blessé grave a été transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, a précisé M. Rochaix.

Plusieurs personnes ont dû être dégagées de leurs voitures, qui se sont retrouvées dans le lit de la rivière ou retournées sur le toit. Outre ces quatre blessés, sept autres personnes ont été soignées et contrôlées sur place par les services sanitaires, ont déclaré les intervenants lors de la conférence de presse samedi matin.

Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir que l’accélération des événements climatiques extrêmes est une réalité. En Suisse aussi. En pensées avec les habitants touchés hier soir et les volontaires mobilisés toute la nuit à #Dombresson #ValdeRuz #Climat https://t.co/loGU9bpJVu — Damien Cottier au Conseil national #EF2019 (@CottierDamien) June 22, 2019

Route fermée

Plusieurs dizaines de bâtiments ont subi des dégâts très importants. Caves et garages souterrains, mais aussi rez-de-chaussées ont été entièrement inondés. Des talus ont été détruits et la route entre Dombresson et Le Pâquier a été détruite par endroit, ont précisé les intervenants.

Cette dernière, couverte de boue et de véhicules renversés, est fermée dans les deux sens et le restera durant plusieurs jours, selon Pierre-Louis Rochaix. Entre 22h et 3h45, la police a reçu environ 560 appels qui concernaient le seul Val-de-Ruz, a indiqué son porte-parole.

L'électricité a en outre été coupée. A 5h du matin, 150 foyers en étaient toujours privés. Le courant sera rétabli petit à petit.

Recherches

Deux hélicoptères de la Rega sont intervenus ainsi qu'un hélicoptère de l'armée. Actuellement la priorité est de rechercher si des personnes ont disparu et de dégager des habitants dont les portes des maisons sont encore bloquées par les gravats et la boue. Quelques personnes ont déjà dû être prises en charge. La Protection civile est en outre prête à accueillir 40 personnes.

Patrouilles de police, hélicoptère, secours et un drone sont actifs pour rechercher d'éventuelles personnes en difficulté mais aussi pour se faire une idée d'ensemble des dégâts. La commune de Val-de-Ruz a mis en place une ligne téléphonique pour les habitants.

Nouvelles pluies annoncées

Par ailleurs, une machine de chantier a commencé de déblayer la route cantonale. Les intervenants doivent prendre rapidement des mesures pour canaliser les lits du Ruz Chasseran et du Seyon dans les villages car de nouvelles pluies sont annoncées cet après-midi.

«Nous n'avons pas une idée claire de l'état des canalisations ni des lits des rivières, car beaucoup de matériaux ont été charriés et qu'il est difficile de retenir l'eau», a expliqué le responsable des ponts et chaussées lors de la conférence de presse.

La responsable communale de crise Anne-Christine Pellissier a également mis en garde contre les dangers potentiels dans les rues communales, des couvercles de canalisation ou d'hydrantes ayant pu être emportés. Là aussi, des travaux de déblaiement vont être rapidement entrepris.

Les pompiers engagés ont eux aussi encore de nombreuses heures à dégager les locaux inondés. Les travaux vont durer toute la nuit prochaine, a estimé le responsable à la conférence de presse. D'autant plus qu'il faudra gérer les nouvelles pluies attendues. (ats/nxp)