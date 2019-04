Valora rafle la mise avec les CFF

Valora pourra exploiter les 262 kiosques et surfaces de proximité mis au concours par les CFF. Le détaillant bâlois a remporté l'appel d'offres de la régie pour 2021, ce qui lui permettra d'ajouter 31 sites, dans toute la Suisse, à son réseau.

Les cinq lots attribués comportent 116 kiosques et 146 surfaces de proximité, ont annoncé jeudi les CFF et Valora. Dans le détail, il s'agit de 191 magasins K Kiosk, 8 Press&Books et 32 surfaces «Avec». Le groupe bâlois exploite déjà près de 1200 magasins en Suisse, dont encore Caffè Spettacolo et Bretzelkönig. Il collabore avec les CFF depuis presque un siècle. Les contrats de bail portent jusqu'en 2030. Les nouveaux magasins ouvriront leurs portes progressivement d'ici 2021.

«La hausse de la mobilité rend ces points de vente particulièrement attractifs», se félicite Valora. Cette attribution renforce la place de leader occupée dans les kiosques par le groupe bâlois. Elle «complète de manière optimale le mix actuel de locataires nationaux, mais aussi de plus en plus locaux et régionaux», estiment de leur côté les CFF.

Plusieurs objectifs

Les investissements nécessaires se montent à quelque 16 millions de francs en 2019 et 44 millions en 2020, a précisé le groupe bâlois. Les travaux commenceront au deuxième semestre de cette année.

Dans la foulée, Valora ajuste des objectifs de résultats pour 2019. En raison des effets de la mise au concours, «ils se situeront dans le bas de la fourchette communiquée», précise le groupe.

En février, Valora tablait sur une hausse du résultat opérationnel Ebit de 4%. Selon la nouvelle norme comptable IFRS, le bénéfice opérationnel alors attendu avait été évalué entre 94 et 104 millions de francs. (ats/nxp)