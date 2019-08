Vaud et d'autres cantons ont perdu la mesure des analyses ADN

Les analyses ADN établies par les polices cantonales et la justice lorsqu’elles pincent un suspect sont-elles toujours appropriées? Face aux critiques, la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) a voulu en avoir le cœur net. Elle a commandé une évaluation scientifique au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA). Les conclusions ont été dévoilées vendredi à Berne.

Résultats: la pratique des polices cantonales et des Ministères publics est jugée adéquate en général. Elle colle à l’évolution de la criminalité. Mais il y a une pierre dans la chaussure. Le contrôle fédéral montre que d’un canton à l’autre, la pratique varie beaucoup en matière d’analyses ADN et que cela ne s’explique pas par le nombre ou le type d’affaires: «Les différences constatées d’un canton à l’autre sont fâcheuses», tacle la CdG-E. La commission parlementaire rappelle que ce n’est pas à prendre à la légère: «L’établissement d’un profil ADN et le prélèvement d’ADN nécessaire à cet effet constituent une restriction des droits fondamentaux.» Vaud fait partie du panel des sept cantons (avec Argovie, Berne, Fribourg, les Grisons, le Tessin et Zurich) dont les pratiques ont été passées au crible. Il est particulièrement épinglé.

Un peu d’histoire est nécessaire pour comprendre la critique. Jusqu’à un arrêt du Tribunal fédéral (TF) de 2014, les Cantons faisaient tous un usage assez vaste des analyses ADN sur la base d’une loi très générale. Mais Mon-Repos y a mis le holà. Il a précisé deux choses: dans certains cas, notamment les infractions pénales les moins graves, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil sont disproportionnés. Le TF a aussi dit que le Ministère public devait ordonner lui-même l’établissement d’un profil ADN et toujours au cas par cas. Il ne pouvait déléguer à la police cette compétence, par voie de décision générale.

Niveau très haut pour Vaud

Cette jurisprudence a eu pour effet une diminution marquée des profils ADN établis dans les cantons de Berne et d’Argovie. En 2017, une décision similaire de la justice zurichoise a aussi provoqué une diminution du nombre de profils ADN dans le canton. Mais d’autres sont restés imperméables au cadre posé par la justice. «Un des éléments qui ressort est le nombre de profils établis dans le canton de Vaud: il est non seulement constant, mais aussi très élevé», souligne ainsi la CdG-E. La part des relevés signalétiques (lorsque la police prend les empreintes digitales, une photo, etc.) comprenant des profils ADN a continué à aller au-delà des 90% de 2014 à 2018 dans le canton.

Deuxième carton jaune: à l’instar d’autres cantons, le Ministère public vaudois a édicté une ordonnance générale pour l’établissement de profils ADN, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral. «Le canton de Vaud envisage d’introduire en 2019 un nouveau système électronique qui doit remplacer l’ordonnance générale par des décisions individuelles du Ministère public», précise toutefois le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA).

«La même loi pour tous»

Dans quels cas les polices ont-elles prélevé de l’ADN et établi des profils avec trop de largesse? L’étude fédérale peine à le dire de manière précise. Elle lève des lièvres: l’arrêt de Mon-Repos aurait dû avoir un impact marqué et provoquer un net recul des analyses ADN dans les cas de lésions corporelles simples (un coup de poing lors d’une bagarre par exemple). Pourtant, pas trace d’une baisse dans les statistiques des cantons de Saint-Gall et de Vaud notamment. «Dans les cantons de Zurich et de Genève, le nombre de profils de personnes semble même avoir considérablement augmenté pour ce type d’infraction», relève le CPA. Il ajoute: «Étant donné qu’il s’agit d’infractions moins graves, cette constatation n’est pas à prendre à la légère.»

La CdG-E demande désormais au Conseil fédéral d’intervenir. «Il est à mon sens urgent d’harmoniser les pratiques cantonales et de définir exactement quand et pour quel type d’infraction des analyses ADN se justifient, estime le sénateur Beat Rieder (PDC/VS). On ne peut pas admettre que, pour une même infraction, le citoyen soit soumis à un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil dans un canton, et pas dans un autre. La loi est la même pour tout le monde.»

Karin Keller-Sutter en alliée

Le Valaisan y voit une urgence d’autant plus aiguë que la nouvelle ministre de la Justice, Karin Keller-Sutter, veut autoriser le phénotypage lors de crimes, autrement dit l’ADN prélevé dira aussi la couleur des yeux, des cheveux ou encore donnera une idée de l’âge du suspect. La conseillère fédérale PLR propose aussi d’assouplir la pratique actuelle et d’autoriser le fishing , c’est-à-dire l’établissement du profil ADN d’un suspect si des indices montrent qu’il a pu commettre des délits par le passé ou s’apprête à en commettre. Les milieux de la police et les autorités de poursuite pénale, critiqués par la CdG-E, peuvent se consoler: ils ont trouvé une alliée au gouvernement.