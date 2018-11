Véhicules électriques connectés à Bienne

Le premier service de partage de véhicules électriques légers en Suisse a été lancé jeudi à Bienne. La société Enuu met à disposition une flotte de treize voitures connectées qui peuvent circuler sur les pistes cyclables. Un permis de conduire n'est pas nécessaire.

Les jeunes ingénieurs à l'origine de ce projet veulent contribuer à résoudre les problèmes de mobilité urbaine. Le service de partage doit permettre de désengorger le centre-ville du trafic motorisé, de se déplacer dans des quartiers mal desservis par les transports publics et de réduire les émissions de CO2.

Ce véhicule, compromis entre un vélo et une voiture, est destiné à être utilisé dans un certain périmètre. À Bienne, ce parcours couvre le centre-ville depuis la gare. Cet engin dispose d'une autonomie de 50 kilomètres. L'ouverture de la porte et le démarrage se font avec une connexion internet via un smartphone.

Vitesse maximum de 30 km/h

Cette voiture électrique ne dépasse pas 30 km/h. L'usager doit être âgé d'au moins 18 ans mais n'a pas besoin d'avoir un permis de conduire pour automobiles. La réservation se fait via l'application gratuite Enuu. Le véhicule peut être emprunté de 06h00 à minuit.

L'utilisateur n'a pas besoin de le ramener à une station de recharge ou à un endroit précis. Il lui suffit de se garer sur une zone de stationnement réservée aux vélos et aux motos. L'équipe d'Enuu s'occupe de recharger les batteries. Elle saura en temps réel où les voitures se trouvent.

Ce véhicule, équipé d'un système électronique pour l'application smartphone, est doté de quatre roues et d'une coque intégrale qui protège le conducteur des intempéries. Il dispose non pas d'un volant mais d'un guidon et pèse moins de 200 kg.

L'avancement du projet dépendra de la réaction de la population et de l'intérêt des sponsors, expliquent les deux jeunes ingénieurs de la Haute école spécialisée bernoise de technique et d'informatique à Bienne, Yoann Loetscher et Luca Placi.

Premières courses gratuites

Trois fois par jour, l'usager bénéficie d'une course gratuite de 10 minutes. Toutes les 10 minutes supplémentaires sont facturées 2 francs. L'équipe d'Enuu espère générer des revenus grâce à la publicité.

Avant d'être mis en libre-service à Bienne, trois de ces véhicules électriques ont été testés pendant plusieurs semaines sur le campus de l'EPFL. Dès l'été prochain, ce service de location sera également disponible dans les villes de Genève, de Zurich et de Bâle.

Vous pouvez dès à présent télécharger l’application ! Enuu est disponible à Bienne à partir de demain ! #Enuu #SmartMobility pic.twitter.com/sr2sBhqXG9 — ENUU (@ENUUmobility) November 7, 2018

(ats/nxp)