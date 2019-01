Venezuela: la Suisse prête à offrir ses bons offices

La Suisse suit avec inquiétude les tensions en cours au Venezuela. Elle suit attentivement l'évolution de la situation dans ce pays et se tient à disposition pour d'éventuels efforts de médiation, a déclaré vendredi Ignazio Cassis devant la presse à Davos (GR).

La Confédération ne prend en revanche pas position sur le conflit entre le gouvernement du chef de l'Etat Nicolas Maduro et le président du parlement Juan Guaido, qui s'est autoproclamé «président» par intérim. La Suisse reconnaît des Etats, et pas des gouvernements, a-t-il précisé.

