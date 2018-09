Vent de fraîcheur pour le début de l'automne

L'automne est là avec des températures à la baisse et de fortes rafales de vent. Météosuisse a émis des avis de vent tempétueux de degré 2 et 3.

Entre dimanche soir et lundi matin, des vents tempétueux sont attendus au nord des Alpes. Sur le nord du Jura et le long du pied sud du Jura ainsi qu'en plaine outre-Sarine, les rafales souffleront entre 80 et 110 km/h. Dans les Alpes alémaniques, des pointes entre 110 et 140 km/h sont même attendues, écrit Météosuisse sur son site.

Côté température, le mercure pourrait encore atteindre 25 à 27 degrés dimanche après-midi, selon meteonews. Ensuite, il faut s'attendre à une perte de plus de 10 degrés en 24 heures, indique Météosuisse. Et de préciser que les températures en plaine dépasseront difficilement les 15 degrés lundi. (ats/nxp)