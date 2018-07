Vers un ciel dégagé pour l'éclipse totale de Lune

L'éclipse lunaire de vendredi sera largement visible dans toute la Suisse. Durant plus d'une heure dès la tombée de la nuit, la pleine Lune sera dans l'ombre de la Terre.

L'éclipse totale durera cependant deux fois plus longtemps, de 21h30 à 23h13, faisant d'elle la plus longue du siècle. Mais le début du phénomène, à 20h24, ne sera pas visible en Suisse, la Lune étant alors encore derrière l'horizon. Et à son lever, la nuit ne sera pas encore entièrement tombée, ce qui réduira le contraste.

Notre satellite restera visible, mais il brillera d'une lueur rougeâtre, étant éclairé de manière diffuse par les rayons du soleil filtrés par l'atmosphère terrestre. C'est la Lune rousse.

Mars aussi là

Ce vendredi sera doublement particulier au plan astronomique. Mars sera exceptionnellement proche - 57,6 millions de km - et visible à l'oeil nu. Ce n'est le cas que tous les 780 jours, la planète rouge étant alors en grande opposition avec la Terre. Plus rapide car effectuant une plus petite orbite, celle-ci dépassera Mars dans sa course autour du Soleil.

Mars sera l'astre le plus lumineux dans le ciel, plus lumineux que Jupiter. Les observateurs la verront rougeoyer un peu au-dessous de la Lune, en direction du sud-est. Ceux dotés d'un télescope pourront même apercevoir certains détails de sa surface.

En hauteur dans la nature

Les sociétés d'astronomie seront bien sûr mobilisées et le public est convié dans les différents observatoires, comme celui d'Ependes (VD). Aucun matériel n'est cependant nécessaire pour observer le phénomène, parfaitement visible à l'oeil nu, et sans danger contrairement aux éclipses solaires.

Beaucoup d'amateurs préféreront ainsi se rendre dans la nature, au pied du Jura à Gex (F) pour les Genevois par exemple. Les astronomes recommandent de prendre de la hauteur. Mieux vaut aussi éviter la pollution lumineuse, même si le phénomène sera tout à fait visible des centres-villes. L'important est de trouver un endroit en hauteur avec la vue la plus dégagée possible en direction du sud-est, où est attendu le lever de Lune.

Ciel clair

C'est d'autant plus vrai que MétéoSuisse annonce un ciel parfaitement dégagé vendredi soir. Tout au plus des orages isolés dans les Alpes pourraient masquer le ciel en début de soirée, a dit un collaborateur de MétéoSuisse.

La Suisse a de la chance: une fine couche nuageuse d'altitude ne devrait atteindre les frontières occidentales que vers 23h00, au moment où l'éclipse commencera de décliner. Et elle progressera très lentement vers l'est, a précisé le météorologue. (ats/nxp)