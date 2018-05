Victime de fuites, la gare de Cornavin sue à grosses gouttes

La gare de Cornavin transpire à grosses gouttes. Dans le couloir d’entrée situé à la hauteur du poste de police, de l’eau ruisselle du plafond. Des seaux ont été installés, ainsi que des panneaux de mise en garde. Mais pas de quoi freiner la formation de jolies flaques dans ce passage emprunté quotidiennement par des dizaines de milliers de passagers.

Tard mercredi soir, il suffisait d’être attentif pour éviter la glissade. En revanche, c’est nettement plus rock’n’roll aux heures de pointe, quand les trams déversent leurs flots de pendulaires qui jouent des coudes pour ne pas rater leur correspondance.

Quand l'eau cherche sa voie

Mais d’où vient cette eau? Elle est en tout cas la conséquence d’un récent chantier, explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF: «Nous avons procédé ces derniers jours à un renouvellement complet de la voie 3. Il s’agit de travaux d’entretien périodiques, qui portent notamment sur le ballast et les rails.»

De là à penser que l’intervention a été mal exécutée, il y a un pas que le porte-parole ne franchit pas. «L’étanchéité de la voie 3 n’est pas en cause, elle est parfaite.» À tel point, et c’est là qu’il y a une bulle, «qu’une partie de l’eau se reporte du côté de la voie 4», nous glisse Frédéric Revaz. Arrivée là, la flotte cherche son chemin afin de continuer son voyage. Et finit par s’infiltrer, pour rejaillir en fines gouttelettes depuis le plafond susmentionné.

Coffrages dans le plafond

«Le problème nous a été signalé il y a déjà quelques jours, relève le porte-parole. Pour y remédier, nous sommes en train de mettre en place des nouveaux coffrages sur le plafond. Ce renforcement devrait suffire à stopper les fuites. Les travaux seront entrepris ces prochains jours. Dans l’intervalle, nous allons mieux signaliser et sécuriser ce passage en effet très fréquenté.»

Entièrement rénovée en 2014

Construite en 1933, la gare de Cornavin a fait l’objet d’une rénovation complète qui a pris fin en septembre 2014, après plus de quatre ans de travaux. Ce chantier colossal, entièrement financé par les CFF, a coûté la bagatelle de 110 millions de francs. Près de 120 000 personnes transitent chaque jour par la gare, pour prendre le train ou se rendre dans les nombreux commerces.

Si les visiteurs sont globalement très satisfaits par les aménagements apportés, ils émettaient déjà un petit bémol lors de l’inauguration: esthétiquement magnifique, le revêtement des sols, en granit jaune, devient particulièrement glissant en cas de pluie… (24 heures)