Voici l’homme qui ose défier Keller-Sutter

Ne lui parlez pas de candidature alibi. «J’ai bien réfléchi avant de me lancer, réagit Hans Wicki. Ma candidature est sérieuse. Je veux être conseiller fédéral.» Depuis son fief de Stans (NW), le sénateur PLR reconnaît toutefois qu’il ne part pas favori face à Karin Keller-Sutter. «Pour avancer, il faut savoir prendre des risques.»

«Être libéral, c’est prôner la concurrence. En me présentant, je veux offrir un choix à l’Assemblée fédérale»

Cet homme de 54 ans n’a d’ailleurs pas à rougir de son CV. Élu au Conseil des États en 2015, il a été auparavant ministre des Infrastructures de 2010 à 2016. Marié et père de deux enfants, il a été courtier en Bourse, puis directeur d’entreprise. Ce capitaine à l’armée préside actuellement l’organisation suisse de la branche de la construction. «Être libéral, c’est prôner la concurrence. En me présentant, je veux offrir un choix à l’Assemblée fédérale.»

Hans Wicki refuse d’ailleurs l’étiquette de «lady killer». «Ma candidature, tout comme celle de Karin Keller-Sutter, est valable. Il y a l’argument du sexe, mais aussi de la région.» Et le président du PLR cantonal, Stefan Bosshard, de rappeler que la Suisse centrale n’a plus de conseiller fédéral. «Nidwald n’en a même jamais eu.»

Il n’y a pas photo

Voilà pour le discours, mais dans les faits, le Nidwaldien ne tient pas longtemps la comparaison avec Karin Keller-Sutter. «Elle garde une sérieuse longueur d’avance», glisse un PLR. La Saint-Galloise est davantage impliquée dans les dossiers qui comptent, ce qui la rend plus influente. D’autant plus qu’elle est à Berne depuis huit ans, contre trois pour Hans Wicki. Au niveau des connaissances linguistiques, il n’y a pas photo. Alors que Karin Keller-Sutter jongle avec une facilité déconcertante entre les langues, Hans Wicki répond en partie en allemand à une question sur sa maîtrise du français… À Berne, Hans Wicki n’est pas très connu, ni politiquement ni médiatiquement. «Il dit souvent que c’est parce qu’il travaille dans l’ombre, explique un journaliste de son canton. La réalité, c’est qu’il n’est plus l’homme fort qu’il était au gouvernement.»

Olivier Français (PLR/VD) est un des Romands qui le connaît le mieux. «Il ose s’engager sur des causes difficiles. Il est compétent et sérieux dans les dossiers, souriant et agréable dans le contact. Il a un côté effacé, mais c’est un représentant fort de la Suisse centrale, reconnu par ses pairs.» Et le sénateur de glisser. «Je crois qu’il a l’ambition d’être conseiller fédéral depuis le jour où il a poussé la porte du Conseil des États.»

Le Winkelried du parti

Si Géraldine Savary (PS/VD) rejoint l’analyse sur les qualités personnelles, elle souligne les positions très libérales sur les questions économiques et conservatrices sur les questions de société. «Je ne suis jamais surprise par ses votes. Hans Wicki vote systématiquement à droite sur une ligne très partisane.» Une impression que confirme une source PDC. «Je ne le vois pas vraiment comme un homme de compromis.»

Parmi ses faits d’armes, on se souvient surtout de ses tentatives de torpiller la loi sur l’égalité. «Il était porteur de toutes les minorités pour amoindrir le texte», rappelle notre PDC. Quant à ses trois seules interventions parlementaires, elles portent le sceau du lobby routier. «On ne peut pas le réduire à cela, rétorque Olivier Français. En homme d’Exécutif, il défend ses opinions en commission, pas en multipliant les interventions.»

Parmi ses soutiens, Hans Wicki peut compter sur l’unique conseiller national de son canton: l’UDC Peter Keller. Peut-il devenir l’alternative des agrariens qui ne veulent pas de la Saint-Galloise? «Karin Keller-Sutter reste la candidate idéale, répond Alex Kuprecht (UDC/SZ). Certains UDC voteront pour Hans Wicki, mais pas la majorité. Ses chances sont très faibles.»

Au final, le PLR a peut-être trouvé le Winkelried qu’il cherchait: un homme prêt à se sacrifier pour la cause. La statue de ce héros légendaire, originaire de Nidwald, trônait d’ailleurs à quelques pas de l’Hôtel de Ville de Stans, lieu choisi par Hans Wicki pour annoncer sa candidature. Comme un clin d’œil prémonitoire. (24 heures)