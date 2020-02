Vols annulés en prévision de la tempête Ciara

Alors que la tempête Ciara va toucher la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs vols ont d'ores et déjà été annulés dimanche après-midi au départ des aéroports de Genève, Zurich et Bâle. MétéoSuisse annonce un danger marqué de force 3 ou 4.

Jointe par l'agence de presse Keystone-ATS, la porte-parole de l'aéroport de Genève indiquait que 27 vols avaient été annulés à 16h00. Il s'agit de la situation en l'état, a-t-elle déclaré, précisant que d'autres annulations ou modifications de plans de vol ne pouvaient être exclues.

Angleterre, Paris et Amsterdam

Les perturbations pourraient aussi se prolonger lundi matin. Ce sont essentiellement les vols à destination de la Grande-Bretagne qui sont concernés, mais d'autres destinations comme Paris et Amsterdam sont également touchées. Les voyageurs sont invités à se renseigner directement auprès de leur compagnie ou sur le site internet de l'aéroport.

Les aéroports de Zurich et de Bâle, dans une moindre mesure, font également part d'un certain nombre d'annulations. A 16h00, l'aéroport de Zurich comptabilisait 40 annulations de départ et 34 annulations d'arrivée. L'aéroport de Bâle indiquait quant à lui que huit départs et autant d'atterrissages avaient été supprimés.

La tempête Ciara est attendue en Suisse entre dimanche soir et mardi soir sur le versant nord des Alpes et dans les Alpes. Les rafales de vent pourraient atteindre 140 km/h dans les endroits exposés en plaine et 200 km/h dans les montagnes. A ces forts vents va s'ajouter lundi un front froid. Cette situation devrait perdurer jusqu'à la nuit de mardi à mercredi. (ats/nxp)