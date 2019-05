Votations fédérales: vers un double «oui»

La Suisse a dû s'y reprendre à deux fois pour trouver une solution qui lui permette à la fois de répondre aux attentes internationales et d'être acceptée avec 66% de «oui» par la population. La première tentative, vivement combattue par la gauche, était jugée trop déséquilibrée. Le peuple a largement (59,1%) dit «non» en février 2017.

Compromis

L'enjeu restait le même: la Suisse renonce aux statuts fiscaux spéciaux accordés aux multinationales mais prévoit parallèlement de nouveaux allègements pour ne pas tuer la poule aux oeufs d'or. Un compromis trouvé aux Chambres fédérales a permis de revoir la voilure du projet et de rallier une partie de la gauche.

La réforme a notamment été couplée à un apport de près de deux milliards à l'AVS. Cette mesure permettra au 1er pilier de souffler pendant un moment alors que des mesures s'avèrent nécessaires pour répondre aux menaces de déficits qui pèsent sur l'assurance.

Des limites ont été posées au principe de l'apport en capital, qui a permis de distribuer des milliards de francs libres d'impôt aux actionnaires. Des concessions ont aussi été faites à la droite sur l'imposition des dividendes et au canton de Zurich sur les intérêts notionnels (déduction d'intérêts fictifs).

Les réactions à chaud sur la RFFA

Interrogé sur la RTS, le ministre des finances jurassien Charles Juillard a dit son soulagement «pour l'économie, les emplois et l'AVS», soulignant que la Suisse avait réussi à se mettre en conformité avec les règles internationales tout en amenant un bol d'air frais aux finances de la prévoyance vieillesse. Il a aussi rappelé le rôle central de son parti, le PDC, dans ce compromis accepté largement par le peuple. Comparé au projet précédent, la deuxième mouture a su rassurer les Suisses, a-t-il souligné.

Céline Vara, vice-présidente des Verts suisses opposés à la RFFA, prend acte du «résultat clair» qui est sorti des urnes dimanche sur la réforme fiscale des entreprises liée à l'AVS. Le service public risque d'être en danger, estime-t-elle dans une première réaction sur la RTS.

Pour Christian Levrat, président du PS, le oui des Suisses à la réforme de la fiscalité des entreprises est un premier pas. Son parti est désormais bien placé pour aller au-delà en proposant un taux plancher dans les cantons. «Nous avons le net sentiment que certains cantons sont allés trop bas» pour imposer les bénéfices des entreprises, a-t-il dit à la RTS. La votation dans le canton de Soleure est en ce sens symptomatique: les citoyens ont accepté la loi fédérale RFFA, mais refusé sa mise en oeuvre cantonale. «Nous voulons être ultrapragmatiques dans ce domaine là où les taux sont trop bas», a déclaré le conseiller aux Etats fribourgeois.

Soutien à la révision de la loi sur les armes

La loi sur les armes pourra être adaptée au droit européen. Une majorité, 67% pour le moment, de Suisses a glissé un «oui» dans les urnes dimanche, selon une tendance de l'institut gfs.bern.

Les premiers résultats partiels sont clairs. A Genève, le «oui» l'emporte par 73% après dépouillement de 95% des voix. Une projection du canton de Zurich montre un résultat positif à 70%.

La révision découle des nouvelles mesures antiterroristes de l'UE. Certaines armes utilisées lors des attentats de Paris, Bruxelles ou Copenhague étaient des armes semi-automatiques. L'enjeu était important pour le Conseil fédéral: si la révision avait été rejetée, la Suisse aurait dû quitter l'alliance des Etats Schengen et Dublin.

Pour les milieux du tir à l'origine du référendum et pour l'UDC - seul grand parti opposé au projet-, la révision n'a aucun sens en matière de lutte antiterroriste, aucune arme légale n'ayant été utilisée durant les derniers attentats. Ils craignaient aussi pour les compétitions de tir et les manifestations populaires comme le tir en campagne.

Commentaires sur les premiers résultats des armes

«Dommage que la population ait suivi l'argument de la peur avec Schengen. C'est un peu malheureux, mais nous acceptons le résultat», a réagi Olivia de Weck, vice-présidente de ProTell, la société pour un droit libéral sur les armes. ProTell accepte le résultat. «C'est la démocratie qui prime», a rappelé Mme de Weck. «Nous savions que ça allait être difficile.»

Pour la suite, la société n'a encore rien prévu, mais «on veille au grain». Mme de Weck espère que le Conseil fédéral comprenne le but de Bruxelles et des Etats de l'UE lors du prochain durcissement et «dise stop».

Béatrice Métraux, ministre des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, s'est dit soulagée par le résultat du vote sur les armes. «Nous avions besoin de rester dans Schengen et nous avions besoin de l'accès à ce système Schengen», a-t-elle dit au micro de la RTS. La ministre craignait avant tout de devoir quitter Schengen/Dublin avec toutes les conséquences sécuritaires économiques. «Au fond je suis très soulagée», a-t-elle lâché. L'année dernière, la base de données de Schengen a été utilisée plus de 1,4 million de fois en Suisse.

Selon la Vaudoise, personne ne s'est couché devant l'UE. La tradition suisse du tir va demeurer: «les tireurs vont continuer à tirer, les chasseurs à chasser et les soldats pourront garder leurs armes. Il ne faut pas faire peur à la population», a argué Mme Métraux. Et de conclure que la tradition n'est pas remise ne cause par la loi. Et le peuple suisse l'a bien compris.

De son côté, la vice-présidente de l'UDC Céline Amaudruz s'est dite inquiète pour l'avenir après le «oui» des Suisses au durcissement de la loi sur les armes. Elle relève notamment que l'Europe «va pouvoir un peu nous dicter ce qu'elle veut en jouant sur deux- trois piliers qui semblent centraux pour nos opposants».

«Nous reconnaissons qu'il y a un certain besoin de rester dans Schengen et Dublin, mais pour autant, on ne peut pas tout accepter», ajoute Mme Amaudruz. Cette dernière dit entendre et accepter le résultat, mais émet des inquiétudes pour le futur, notamment lors des débats relatifs à l'accord-cadre avec l'Union européenne. Elle s'attend dans ce dossier au même genre de confrontation et à des pressions émises par l'Europe. La vice-présidente de l'UDC - seul parti à s'être opposé au durcissement de la loi sur les armes - souligne ne pas savoir ce qui a «réellement pesé lourd dans ce sujet», mais ne voit aucun plébiscite dans ce vote, dont l'objet était clair. Elle doute par ailleurs de l'efficacité de la révision dans la lutte contre le terrorisme.

Pour le co-président du comité référendaire, Werner Salzmann (UDC/BE), la campagne des partisans était proche de la désinformation. «Les déclarations selon lesquelles les tireurs ne sont pas touchés et que la Suisse aurait dû quitter Schengen en cas de rejet sont simplement fausses.»

Tendance zurichoise

Les citoyens du canton de Zurich devraient accepter les deux objets fédéraux soumis au vote ce dimanche. Selon la première projection du canton, le projet fiscal devrait passer la rampe avec une moyenne de 67,7% de oui. La loi sur les armes devrait également être largement approuvée. La première projection prévoit une moyenne de 69,9% de oui.

Tendance vaudoise

Les Vaudois devraient approuver à une très large majorité les objets fédéraux soumis au vote ce week-end. Le projet fiscal devrait même faire un tabac avec une première projection faisant état de 81,3% de oui. Selon cette même tendance, la loi sur les armes devrait facilement passer la rampe avec près de 68% de oui. Pour mémoire, les Vaudois avaient plébiscité en 2016 la mouture cantonale de la réforme fiscale des entreprises (RIE III) avec plus de 86% de oui.

Tendance genevoise

Le canton de Genève est sur le point d'approuver la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS. Le texte est adopté dimanche à 62,9% après dépouillement de 95% des bulletins rentrés. Le camp du «oui» va également l'emporter au sujet de la révision de la loi sur les armes. Selon les résultats partiels, les Genevois l'acceptent à 72,7%.

A Genève, les milieux économiques saluent le double «oui» à RFFA. La réforme fiscale des entreprises et le financement de l'AVS ainsi que sa déclinaison cantonale ont été approuvées par le souverain à respectivement 62,8% et 58,5% des voix, selon les résultats provisoires. «Les incertitudes qui planaient sur l'avenir de notre pays comme site d'implantation des entreprises internationales sont aujourd'hui levées. Cette victoire est aussi un grand soulagement pour les entreprises locales et leurs emplois», écrit la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).

Tendance valaisanne

Le Valais s'apprête à accepter largement la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) et se montre favorable à la révision sur les armes. Après le vote de 117 communes sur 127, le résultat ne devrait pas être bouleversé. La RFFA est pour l'heure acceptée par plus de 71% des votants. La révision sur les armes recueille plus de 56% de votes favorables. La participation s'élève à 45% environ.

Tendance fribourgeoise

Selon des premières tendances, les Fribourgeois devraient accepter largement la réforme fiscale pour les entreprises liée au financement de l'AVS (RFFA). Un dénouement similaire se dessine pour la révision de la loi sur les armes. Après dépouillement des résultats dans 116 communes sur 137, le peuple fribourgeois approuverait le premier objet avec 67,87%. En ce qui concerne le second sujet de votation, il apparaît que le taux d'acceptation se situe à 60,38%.

Tendance jurassienne

Les Jurassiens devraient accepter les deux objets fédéraux soumis au vote dimanche. Après le dépouillement des bulletins dans une vingtaine de communes sur 53, la réforme fiscale est approuvée par 67,5% des votants et la loi sur les armes par 59,5%. Les résultats des grandes communes ne sont pas encore tombés. A noter que la commune d'Ederswiler a refusé la loi sur les armes par 89,8 des votants.

Tendance neuchâteloise

Selon des premières tendances, les Neuchâtelois devraient accepter largement la réforme fiscale pour les entreprises liée au financement de l'AVS (RFFA). Un dénouement similaire se dessine pour la révision de la loi sur les armes. Après dépouillement des résultats dans 29 communes sur 31, le peuple neuchâtelois approuverait le premier objet avec 72,16%. En ce qui concerne le second sujet de votation, il apparaît que le taux d'acceptation se situe à 70,75%.

Résultats de la votation fédérale du dimanche 19 mai 2019, la population neuchâteloise a accepté à 72,36% la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). Elle a dit « OUI » à 72,60% à la loi sur les armes. Taux de participation: 39,35% #CHvote pic.twitter.com/UfRe4gLDum — Canton de Neuchâtel (@Etat_Neuchatel) 19 mai 2019

Tendance Lucernoise

Les Lucernois devraient approuver les deux objets fédéraux soumis au vote ce dimanche. Après le décompte de 57 des 83 communes, le projet fiscal passerait la rampe à environ 69% et la loi sur les armes à environ 59%. Les Lucernois devraient approuver les deux objets fédéraux soumis au vote ce dimanche. Après le décompte de 57 des 83 communes, le projet fiscal passerait la rampe à environ 69% et la loi sur les armes à environ 59%.

Tendance à Bâle-Ville

Bâle-Ville devrait approuver clairement les deux objets fédéraux soumis au vote ce dimanche. Après les votes par correspondance qui représente environ 95% des voix, le projet fiscal passe à 69,9% et la loi sur les armes à 74,6%. Bâle-Ville devrait approuver clairement les deux objets fédéraux soumis au vote ce dimanche. Après les votes par correspondance qui représente environ 95% des voix, le projet fiscal passe à 69,9% et la loi sur les armes à 74,6%.

