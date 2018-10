Cliquer sur «voter» pour élire le rond-point le plus laid!

Cliquez sur le logo Facebook afin de partager votre vote avec vos amis! Votez pour le giratoire le plus moche du 15 au 28 octobre. Un jury votera de son côté pour élire le plus laid. Les deux gagnants, celui du prix du public et celui du prix du jury, remporteront chacun un vélo électrique de chez Veloland d'une valeur de 2799 fr. Les deuxièmes et troisièmes de chaque catégorie remporteront un abonnement d'un an au titre de leur choix (24heures, Tribune de Genève ou Le Matin Dimanche).