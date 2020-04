Vous faites quoi ce week-end, avant le début du déconfinement?

Vous voyez du monde ce week-end? La question va se poser ces jours. Car la pandémie marque le pas. Coiffeurs, dentistes ou ostéopathes pourront rouvrir dès lundi prochain. Semi-confinés depuis six semaines, les Suisses commencent à avoir des fourmis dans les jambes et un peu de vague à l’âme. Il est tentant de boire un verre avec des potes. Est-ce jouable à cinq personnes au maximum et en respectant une distance «de sécurité» de 2 mètres au minimum comme exigé par le Conseil fédéral? Participez à notre sondage ci-dessous.

Certains ont déjà décidé de franchir le pas. «On va aller boire un verre sur la terrasse d’amis qui viennent d’emménager dans leur nouvelle maison, répond Léa, une habitante du bout du lac. Nous allons respecter les distances sociales, d’autant plus que nous serons sept avec les enfants.» C’est également le cas de Christophe, établi sur La Côte vaudoise: «Nous avons prévu de voir un couple d’amis qui, comme nous, ont été contaminés par le Covid-19, donc en principe en toute immunité.»

D’autres n’ont pas encore pris de décision mais y songent. «C’est vrai qu’on ne s’interdit pas de voir des amis, en essayant de faire attention», confie Maud, qui habite Genève. À Lausanne, Jonas, médecin, envisage de boire un verre à l’extérieur, «dans un parc, avec quatre personnes au maximum, et avec au moins mètres de distance entre nous.»