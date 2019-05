Vue du ciel, comment la Suisse s'est transformée depuis 1946

Les images aériennes les plus anciennes disponibles sur le site de l'Office fédéral de la topographie dataient, jusqu'à aujourd'hui, de 1979. Et le contraste était déjà saisissant. Mais grâce à la restauration et à la numérisation de milliers d'images prises par 66 bombardiers américains juste après la seconde guerre mondiale offre désormais un bond en arrière supplémentaire de plus de trente ans.

De quoi saisir en un clic septante ans de l'évolution du paysage du pays et de percevoir les effets de l'urbanisation, du tourisme hivernal qui en était encore à ses balbutiements ou encore de visualiser très nettement les effets du réchauffement climatique sur les glaciers, à l'échelle d'une vie humaine.

D'un alpage à une ville à la montagne, l'exemple de Verbier (VS)

Et de Zermatt (VS) qui, même si son histoire touristique avait débuté dès la fin du XIXe, connaît un essor fulgurant

On découvre aussi la rapidité de l'urbanisation, ici entre Vevey et Montreux où l'autoroute n'est pas encore bâtie

A Genève, l'aéroport était encore en chantier et les quartiers alentours n'existaient pas

Septante ans d'histoire, c'est aussi la démonstration de l'inexorable recul des glaciers, à l'image du plus grand du pays, celui d'Aletsch qui a perdu deux kilomètres de longueur et une masse impressionnante sur la même période

Ou de celui du Rhône, où l'on peut très nettement observer la disparition de la langue

(24 heures)