Winterthour: la gare bloquée jusqu'à dimanche

La gare de Winterthour (ZH) restera en grande partie inaccessible au trafic jusqu'à dimanche matin suite au déraillement d'un train de marchandises vendredi. De nombreux trains sur l'axe est-ouest sont supprimés.

Le convoi chargé de ballast a déraillé vendredi en début de soirée pour une raison encore inconnue. Un pylône a été endommagé, ce qui a provoqué un court-circuit. En plus des mâts de caténaires, les voies ont également subi des dommages, ont indiqué les CFF.

Freight train derailed in #Winterthur, #Switzerland. As a result, a passenger train nearby got electrocuted from a loose power cable. Nobody got injured. pic.twitter.com/X8Mlw74l8t