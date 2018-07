Yadlo, trois jours pour tout tester

Le «water ball», vous connaissez? Et le Stand Up Paddle à 4, vous avez déjà testé? Durant trois jours, le festival Yadlo prend d'assaut la plage de Préverenges et propose toutes sortes d'activités terrestres et aquatiques au public. Entre le brunch, la pétanque, une silent party, des concerts, de la plongée et toutes sortes de sports de glisse, il y en aura pour tous les goûts.





Yadlo, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet à la plage de Préverenges (nxp)