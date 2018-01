Zermatt: le ballet des hélicoptères a repris

Le ballet d'hélicoptères a repris à 08h30 mercredi matin à Zermatt. La ligne ferroviaire est toujours coupée, pour le quatrième jour d'affilée. La station ne peut être rejointe que par les airs.

Chaque vol peut emporter quatre personnes et les bagages. Les places sont numérotées. L'office du tourisme affiche sur son site internet les horaires des départs selon les numéros de passagers. Le soleil est annoncé toute la journée.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Viège (VS) - Zermatt (VS) était encore interrompu mercredi matin, en raison de chutes de pierres, ont indiqué les Matterhorn Gotthard Bahn. Les trains sont supprimés entre les deux localités.

Des bus de remplacement circulent entre Viège et Täsch (VS). Aucun service de remplacement n'est en revanche possible entre Täsch et Zermatt. La durée d'interruption est prévue jusqu'à 16h00 au moins.

La localité située au pied du Cervin est coupée du reste du monde depuis samedi soir à cause de chutes de pierres et d'avalanches. Il est tombé deux mètres de neige au cours des derniers jours. L'accès à la station est impossible tant par route que par rail. Un pont aérien a été mis en place.

D'autres lignes sont également toujours fermées en raison du danger d'avalanche, notamment celle reliant Kandersteg (BE) à Brigue (VS). Des bus de remplacement circulent. (ats/nxp)